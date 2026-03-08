Daniel Quintero reconoció su derrota en la consulta: acompañará a Roy Barreras "como ordena la ley”

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, reconoció este domingo su derrota en la consulta interpartidista en la que se impuso Roy Barreras. Tras conocerse los resultados de la jornada electoral, el exmandatario felicitó al ganador y aseguró que respetará lo establecido por la ley.

Desde Medellín, Quintero agradeció a los ciudadanos que respaldaron su aspiración en las urnas. El exalcalde destacó que su candidatura recibió apoyo de votantes que, según dijo, se movilizaron por convicción y sin el respaldo de grandes estructuras políticas.

“Quiero agradecer a nuestra gente, a la gente que votó por nosotros, sin plata, sin partidos, sin maquinarias, por convicción”, expresó el exmandatario. También subrayó que muchos de sus seguidores comparten la idea de que la ciencia y la tecnología deben ser claves para transformar el país.

En su declaración pública, Quintero felicitó a Barreras por el triunfo en la consulta y reiteró que acompañará el resultado del proceso democrático. “Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré, como ordena la ley”, manifestó.



El exalcalde también expresó su expectativa de que el proceso político avance hacia un escenario de unidad dentro del sector. Según afirmó, el resultado de la consulta fortalece al bloque político que respalda al presidente Gustavo Petro.

“El ganador de esta consulta, hay que decirlo de forma clara, es el presidente Petro y el Pacto Histórico”, afirmó Quintero al analizar el impacto político de la jornada electoral.

Finalmente, el exmandatario reiteró su disposición de seguir respaldando el proyecto político del sector progresista. “Pueden contar conmigo, mi objetivo será siempre el mismo”, concluyó tras reconocer los resultados de la consulta.