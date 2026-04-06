Robaron elementos tecnológicos de una escuela en zona rural de Guarne, Antioquia

Durante Semana Santa fueron hurtados varios elementos tecnológicos en una escuela en zona rural del municipio de Guarne, Antioquia. También se robaron más de 100 mil pesos que estaban en una alcancía.

Los dueños de los ajeno no tienen vacaciones, o al menos los ladrones que ingresaron a una institución educativa en plena Semana Santa, no se las tomaron. Durante los días festivos de la Semana Mayor, varios sujetos aprovecharon la soledad de una escuela en Guarne y se diferentes varios artículos de alto valor.

Este hecho se presentó específicamente en la Institución Educativa San Ignacio, ubicada en una vereda del municipio de Guarne, Antioquia, que lleva su mismo nombre, hasta donde llegaron algunos sujetos, que aprovechando el receso escolar por las vacaciones de Semana Santa, ingresaron a la institución en altas horas de la noche.

Dentro de los objetos que estos ladrones hurtaron de la institución educativa, se encuentran 14 computadores, un monitor y un televisor, y de acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades, estos artículos podrían estar avaluados hasta en 10 millones de pesos.



"Es un proceso que ya lo estamos verificando con policía judicial, en espera de ampliar la denuncia por parte de los docentes, que seguramente, hoy llegarán a hacerlo directamente ahí al municipio de Guarne, donde ya las unidades de policía judicial tienen la disposición para verificar y atender directamente este caso, apersonándose realmente de lo que pudo haber pasado y logrando, en un futuro cercano recuperar estos elementos”, señaló al respecto el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia.

Pero allí no termina todo, dentro de los artículos que estos hombre alcanzaron a robar, también se encuentra una alcancía, producto de lo que podría ser el ahorro de los alumnos y los docentes, que hasta la fecha tenía un valor acumulado por un total de 110 mil pesos.

El caso inicialmente fue atendido por agentes de la estación de policía del corregimiento de Santa Elena por su cercanía al sitio, sin embargo, ahora las autoridades del municipio de Guarne están a la espera de la denuncia formal por parte de las directivas de la institución educativa para avanzar en la investigación y recuperación de los objetos hurtados.