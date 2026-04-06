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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Robaron elementos tecnológicos de una escuela en zona rural de Guarne, Antioquia

Robaron elementos tecnológicos de una escuela en zona rural de Guarne, Antioquia

El valor de los elementos hurtados en plena Semana Santa ascendería a 10 millones de pesos.

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