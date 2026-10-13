Alcalde Char confirma renuncia de gerente Ana María Aljure: iría por la Alcaldía de Barranquilla

Inicia el sonajero para los posibles candidatos a la Alcaldía de Barranquilla 2027. Recientemente, fue anunciada la renuncia de la gerente de ciudad, Ana María Aljure, quien apunta a ser una de las principales aspirantes al cargo de principal mandataria en la ciudad.

La noticia fue confirmada por el mismo alcalde Alejandro Char, quien por redes sociales agradeció su ayuda en el trabajo por la capital del Atlántico. Su gestión destacó iniciativas sociales y seguimiento a las obras de modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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“Gracias por tantos años de entrega, compromiso y amor por Barranquilla. Tu trabajo desde la Gerencia de Ciudad ha sido fundamental para sacar adelante grandes proyectos que hoy transforman la vida de miles de barranquilleros”, se puede leer inicialmente.

“Nos queda la satisfacción de haber compartido este camino contigo, de tu dedicación y de tu capacidad de convertir los retos en resultados. ¡Gracias por darlo todo por esta ciudad! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Esta siempre será tu casa”, agrega.



Ana María Aljure es abogada de la Universidad Libre en Barranquilla, aunque nació en Calamar, Bolívar. Tiene una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, así como Máster Business Administration en ESADE Universidad de Barcelona, y Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech Universidad Sergio Arboleda.

Cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector público, en el que ocupó cargos como directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC; viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de las Ciencias; secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla; directora general (E) INVIAS; directora de contratación del Instituto Nacional de Vías; asesora legal del ministerio de Transportes; asesora de la Secretaría General de la Alcaldía de Barranquilla y asesora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barranquilla.