Cerro Matoso completa dos meses operando a media marcha: pérdidas ascienden a USD 33 millones

El complejo minero de Cerro Matoso completó dos meses operando al 50% de su capacidad como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy, lo que no sólo ha impactado los ingresos de esta importante mina de níquel, sino el empleo y los recursos aportados al departamento de Córdoba y al país.

Cerro Matoso reporta que en estos dos meses han dejado de producir cerca de 2.400 toneladas, lo que ha representado menores ingresos para la compañía por más de US$33 millones y ha impactado a cerca de 600 trabajadores y contratistas que no han podido laborar por esta limitación.

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Advierte que la reducción de la operación también está teniendo consecuencias para Colombia, que está dejando de percibir $1.500 millones diarios, asociados principalmente a menores impuestos y regalías, así como a compras de bienes y servicios que han dejado de realizarse. Este impacto acumulado en dos meses se acerca a los $90.000 millones.

Cerro Matoso tiene contratados con Canacol Energy 16.000 MBTUD diarios con un contrato vigente hasta 2029; sin embargo, durante los últimos meses se han presentado restricciones significativas que se han profundizado recientemente, hasta llegar a recibir menos de una quinta parte del volumen contratado.



Por eso, desde comienzos de agosto, la mina opera solo con una de sus dos líneas de producción y alerta que, de seguir así, la situación tendría efectos cada vez mayores sobre cientos de familias y la economía del departamento de Córdoba, más si se tiene en cuenta que cerca de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de la operación de la compañía.