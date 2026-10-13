Capturan a hombres señalados de quemar negocios para presionar el pago de extorsión en Atlántico

En manos de la justicia quedaron tres hombres que, al parecer, venían delinquiendo bajo las órdenes de alias ‘El Gordo 40’, señalado cabecilla de zona de Los Costeños en el municipio de Soledad, Atlántico.

Estas personas fueron capturadas en el barrio Los Fundadores del mencionado municipio durante los operativos que viene adelantando el Gaula de la Policía, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, para combatir el delito de extorsión en el área metropolitana de Barranquilla.

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Los capturados, según las autoridades, estarían relacionados con la quema de fachadas de establecimientos comerciales para intimidar a sus propietarios y presionarlos a pagar extorsión. Entre los hechos que son materia de investigación se encuentra la quema de una tienda en el barrio La Arboleda, registrada en los últimos días.

A los detenidos, quienes registran anotaciones judiciales por porte ilegal de armas, homicidio y hurto, les incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un vehículo, tres teléfonos celulares y tres panfletos presuntamente relacionados con los hechos investigados.



En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha capturado 440 personas por extorsión y delitos conexos en Barranquilla y su área metropolitana. Estas acciones han permitido evitar que 3.587 millones de pesos lleguen a manos de las estructuras criminales, afectando sus fuentes de financiación ilegal.

Bloques de seguridad urbana

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Los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana ya están operando en el área metropolitana de Barranquilla, donde han intensificado las acciones operativas en las calles para combatir el homicidio, la extorsión y el hurto.

A través de esta estrategia, la Policía hace presencia en las calles, desarrollando intervenciones focalizadas, labores de inteligencia e investigación criminal, orientadas a identificar, ubicar y capturar a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los ciudadanos. La prioridad es combatir frontalmente delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto, cerrándoles espacios de actuación a los delincuentes.

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“Le estamos cerrando el cerco al delito. No vamos a permitir que la delincuencia imponga el temor en nuestras comunidades; seguiremos en las calles, actuando con determinación para proteger a nuestros ciudadanos”, señaló la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.