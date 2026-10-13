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Ni el Malecón se salva: nube de mosquitos invade varios sectores de Barranquilla

La combinación de las lluvias y las altas temperaturas de octubre ha favorecido la proliferación de mosquitos.

Mosquitos.
Mosquitos.
Foto: Pexels
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 13 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Por estos días, los mosquitos se convierten en una molestia para los habitantes de algunos sectores de Barranquilla y otros municipios del Atlántico, quienes entre 5:00 de la tarde y 7:00 de la noche se ven obligados cerrar puertas y ventanas, mientras que otros salen con repelente en mano para evitar las picaduras, pues las altas temperaturas y las lluvias que llegaron en octubre han favorecido la proliferación de una especie de zancudo conocido como Culex, que es el mosquito común, el cual no transmite enfermedades como dengue, chikungunya o zika, pero sí picadura que dejan una molesta irritación en la piel.

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De hecho, en redes sociales se han hecho virales varios videos de decenas de turistas que visitaron el Gran Malecón del Río durante este puente festivo y tuvieron que lidiar con la invasión de mosquitos.

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Incluso, en las canchas sintéticas de fútbol la presencia de los insectos es tan insoportable que, los clubes después de haber fumigado y no poder acabar con la plaga, le han pedido a jugadores y visitantes que lleven repelente.

Le puede interesar: Este tipo de sangre atrae más a los mosquitos, según estudio; esta es la razón

La comunidad está pidiendo fumigación en espacios como El Gran Malecón, sin embargo, existen algunas restricciones para el uso de sustancias tóxicas que pudieran afectar la flora y fauna del sector.

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“Hasta en movimiento se nos pegan los mosquitos. Es un tema impresionante”, indicó un ciudadano.

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Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, señala que, ante la invasión de mosquitos, han tomado medidas como limpieza de arroyos, recolección de basuras en las calles donde se pueda acumular agua que favorezca la proliferación del mosquito.

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