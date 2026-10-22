Madre de ingeniero Andrés Camilo Peláez critica primeras condenas: “Uno recibe esto con decepción”

La primera decisión judicial contra dos de los implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes dejó sentimientos encontrados en su familia.

En diálogo con Blu Radio Claudia Yepes, madre del joven, manifestó respeto por el fallo que condenó a cinco años de internamiento a Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’, y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, aunque expresó su desazón por la duración de las sanciones frente a la gravedad de los hechos.

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Los dos hombres, señalados de pertenecer al grupo delincuencial El Mesa, aceptaron su responsabilidad por desaparición forzada y fueron juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, debido a que tenían 17 años cuando ocurrieron los hechos en abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia.

"Realmente uno recibe esto con decepción, porque finalmente, pues, lo cometieron cuando eran menores de edad, pero muy conscientes de lo que estaban haciendo, porque es que no estábamos hablando de unos niños, estábamos hablando de unos jóvenes adolescentes que sabían qué es el bien y qué es el mal, y que tenían claro que eso no estaba bien hecho", expresó.



Suministrada

Para Yepes la condena representa un avance dentro de un proceso marcado por la incertidumbre sobre el paradero de su hijo, pero también abre interrogantes sobre la respuesta judicial ante delitos de esta naturaleza cuando quienes los cometen son menores de edad.

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Por eso, indicó que espera que el caso contribuya a impulsar cambios en la legislación para que se revisen las sanciones aplicables en situaciones similares.

"La vida de una persona no vale nada en manos de un menor de edad, porque reciben demasiados beneficios, pero esperemos que en algún momento se le pueda hacer una reforma a la ley 10 98 del 2006, que es la que regula a todos estos jóvenes adolescentes", apuntó.

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De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Se lo Juro’ participó en la planeación y ejecución de la desaparición, además de estar relacionado con acciones posteriores para eliminar evidencias que permitieran establecer el paradero del ingeniero.

Por su parte, ‘El Cabo’ vigiló los movimientos de Peláez para facilitar su interceptación, además de haber custodiado el sitio donde permaneció retenido.