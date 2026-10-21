En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenaron a los primeros dos implicados en la desaparición de Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Condenaron a los primeros dos implicados en la desaparición de Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Alias ‘El Cabo’ y ‘Se lo Juro’ fueron juzgados bajo la ley de Infancia y Adolescencia, pues al momento de los hechos tenían 17 años de edad.

Ingeniero Andrés Camilo Peláez.jpg
Suministrada
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

A dos meses de sus capturas y tras haber aceptado los cargos imputados, en las últimas horas se conocieron las primeras condenas en medio de las investigaciones por la desaparición del ingeniero Forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el norte de Antioquia en 2022.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Un juez de Ituango impuso cinco años de internamiento contra Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’ y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, tras ser encontrados responsables del delito de desaparición forzada agravada en relación con los hechos ocurridos en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Últimas noticias

buses intermunicipales.jpg
Antioquia

En el Valle de Aburrá el 55 % de los buses urbanos no tiene acceso para sillas de ruedas

Foto referencia adulta mayor
Antioquia

Dos homicidios sacuden al Suroeste de Antioquia: un adulto mayor y un joven de 24 años, las víctimas

Publicidad

Mientras que Echavarría fue notificado de la nueva orden de captura mientras permanecía recluido en Santa Rosa de Osos por otros delitos, Palacio fue capturado en el municipio de Bello y fueron juzgados bajo la Ley de Infancia y Adolescencia al tener 17 años de edad al momento de la comisión de los delitos.

Según las investigaciones, alias ‘Se lo Juro’ fue responsable de participar activamente en la planeación y ejecución de la desaparición, además de estar vinculado a la posterior eliminación de evidencias relacionadas con el paradero de la víctima.

Por su parte, alias ‘El Cabo’ habría vigilado los movimientos del ingeniero para coordinar el momento en que sería interceptado por integrantes del grupo delincuencial El Mesa y también habría custodiado el lugar donde permaneció retenido.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, ya había indicado que toda la situación habría respondido a un caso de secuestro extorsivo para que el grupo criminal recuperara un dinero que había perdido producto del microtráfico.

Publicidad

"Era conocido por ellos, lo buscaban, le pedían plata y hubo un momento en que, como decimos por acá, los paisas, se les alumbró el bombillo con el ingeniero, tuvieron un desfalco de microtráfico y la mejor forma era de recuperar esa plata con un secuestro extorsivo. El secuestro se les sale de las manos con mi hijo y termina desaparecido", explicó.

Sobre la reciente decisión de la justicia se pronunció el abogado del caso, Miguel Ángel del Río, quien indicó que “vendrán más capturas y más condenas”.

Publicidad

Al caso también está vinculado Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’, señalado de conducir la camioneta en la que habrían trasladado al ingeniero; Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’, quien presuntamente participó en la interceptación y retención de la víctima; y Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, investigado por su posible participación en la desaparición forzada.

Relacionados

Antioquia

Justicia

Noticias de hoy

Desaparecidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad