Condenaron a los primeros dos implicados en la desaparición de Andrés Camilo Peláez en Antioquia

A dos meses de sus capturas y tras haber aceptado los cargos imputados, en las últimas horas se conocieron las primeras condenas en medio de las investigaciones por la desaparición del ingeniero Forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el norte de Antioquia en 2022.

Un juez de Ituango impuso cinco años de internamiento contra Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’ y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, tras ser encontrados responsables del delito de desaparición forzada agravada en relación con los hechos ocurridos en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

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Mientras que Echavarría fue notificado de la nueva orden de captura mientras permanecía recluido en Santa Rosa de Osos por otros delitos, Palacio fue capturado en el municipio de Bello y fueron juzgados bajo la Ley de Infancia y Adolescencia al tener 17 años de edad al momento de la comisión de los delitos.

Según las investigaciones, alias ‘Se lo Juro’ fue responsable de participar activamente en la planeación y ejecución de la desaparición, además de estar vinculado a la posterior eliminación de evidencias relacionadas con el paradero de la víctima.



Por su parte, alias ‘El Cabo’ habría vigilado los movimientos del ingeniero para coordinar el momento en que sería interceptado por integrantes del grupo delincuencial El Mesa y también habría custodiado el lugar donde permaneció retenido.

Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, ya había indicado que toda la situación habría respondido a un caso de secuestro extorsivo para que el grupo criminal recuperara un dinero que había perdido producto del microtráfico.

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"Era conocido por ellos, lo buscaban, le pedían plata y hubo un momento en que, como decimos por acá, los paisas, se les alumbró el bombillo con el ingeniero, tuvieron un desfalco de microtráfico y la mejor forma era de recuperar esa plata con un secuestro extorsivo. El secuestro se les sale de las manos con mi hijo y termina desaparecido", explicó.

Sobre la reciente decisión de la justicia se pronunció el abogado del caso, Miguel Ángel del Río, quien indicó que “vendrán más capturas y más condenas”.

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Al caso también está vinculado Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’, señalado de conducir la camioneta en la que habrían trasladado al ingeniero; Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’, quien presuntamente participó en la interceptación y retención de la víctima; y Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, investigado por su posible participación en la desaparición forzada.