Desde Antioquia entregan propuestas al Gobierno nacional para solucionar crisis del sistema de salud

Deudas acumuladas con centros asistenciales que rondan los 10 billones de pesos y quejas que persisten sobre la atención llevaron a las autoridades de Antioquia a presentar en las últimas horas al Gobierno nacional alternativas para resolver la crisis del sistema en el departamento.

Durante un encuentro con la ministra de Salud, Ana María Vesga, el gobernador Andrés Julián Rendón y la secretaria de Salud, Alma Solano, plantearon algunas iniciativas para adoptar decisiones estructurales que permitan reorganizar los servicios y fortalecer la infraestructura hospitalaria.

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Entre los puntos señalados por la secretaria Solano está mejorar la financiación del sistema mediante la nivelación de la Unidad de Pago por Capitación, aumentar la capacidad resolutiva de los hospitales mediante infraestructura adecuada y tecnología que permita atender más procedimientos y responder a las necesidades de los usuarios sin depender de remisiones a otras instituciones.

"La ministra escuchó cada una de nuestras observaciones y acogió las recomendaciones que le dimos relacionadas con el sistema de referencia, con la atención a las embarazadas, con la descongestión del SOAT y destrabar ese proceso y además de eso todo lo relacionado con el programa financiero para nuestros hospitales que están muy débiles en ese concepto", indicó.



Desde la administración departamental cuestionaron la falta de decisiones oportunas frente al deterioro del sistema durante el Gobierno nacional anterior, por lo que indicaron que se requiere priorizar soluciones técnicas y financieras por encima de las diferencias políticas.