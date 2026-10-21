Nacieron cuatrillizos idénticos en Medellín: los primeros en la historia del país

Una historia extraordinaria comenzó a escribirse en Medellín con el nacimiento de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, cuatro hermanos que llegaron al mundo en las últimas horas y que se convierten en los primeros cuatrillizos varones monocigóticos registrados en Colombia.

Su madre, María Tapia, de 38 años, dio a luz en la Clínica El Prado, en un procedimiento que duró cerca de 20 minutos y que transcurrió sin complicaciones. Los cuatro bebés completaron 34 semanas de gestación y se desarrollaron en bolsas amnióticas diferentes dentro del vientre materno.

Publicidad

Aunque el nacimiento se produjo sin contratiempos durante el parto, el embarazo fue considerado de alto riesgo por las posibles dificultades médicas asociadas a una gestación múltiple de estas características. Por esa razón, el equipo médico mantiene un seguimiento permanente de la evolución de María y de sus hijos, con el propósito de vigilar su estado de salud durante los primeros días de vida.

La llegada de los cuatro hermanos también llama la atención por su excepcionalidad. Según la ginecobstetra Eilen Ospina, la probabilidad de que un solo óvulo fecundado dé origen a cuatro bebés monocigóticos se estima, de manera aproximada, entre uno por cada 10 o 15 millones de embarazos.



A diferencia de otros cuatrillizos, que pueden proceder de distintas fecundaciones, los monocigóticos comparten un mismo origen embrionario y son genéticamente casi idénticos.

"La probabilidad de que este hecho ocurra es de un caso por 15 millones de embarazos. En Colombia pues no tenemos registros previos de nacimiento monocigóticos. El desafío no es sólo a nivel histórico, sino los posibles riesgos y complicaciones que conlleva este tipo de gestaciones", sostuvo la experta.

Publicidad

En Colombia se han registrado nacimientos de cuatrillizos, pero, según la información disponible para este caso, no existían antecedentes documentados de cuatro bebés monocigóticos nacidos en el país.

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago protagonizan ahora una historia poco común que reúne una particularidad médica y la expectativa de una familia que ahora acompaña de cerca los primeros pasos de sus cuatro hijos.