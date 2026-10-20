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Comenzaron pruebas de viajes de carga con drones en Medellín: podrán llevar más de 20 kilos

Las autoridades mencionaron que a futuro esta modalidad podría facilitar el traslado urgente de medicamentos, sangre e incluso órganos.

Operación de drones en Medellín.jpg
Drones en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

Medellín comenzó las primeras pruebas piloto de transporte de carga con drones, una iniciativa que busca evaluar nuevas alternativas para movilizar paquetes, medicamentos y otros elementos de manera más ágil.

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El proyecto, liderado por el aeropuerto Olaya Herrera, contempla operaciones con dos aeronaves no tripuladas capaces de transportar cargas de hasta 20 kilogramos y recorridos alcanzarán hasta 22,4 kilómetros.

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Las pruebas conectarán cuatro dronepuertos ubicados en el Valle de Aburrá y utilizarán el corredor del río Medellín. Entre los puntos mencionados para estas operaciones están Coordinadora Copacabana, el Estadio Cincuentenario y Coordinadora La 30.

"Hay equipos, por ejemplo, que tienen la capacidad de mover paquetes hasta de, o carga hasta 20, 30 kilogramos. Eso también va a seguir avanzando y se va a seguir desarrollando en el mundo. No es que se va a abrir hoy, diría, entonces, el tema de los sobrevuelos o el transporte para personas, no", el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

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Según el mandatario, a futuro esta modalidad podría facilitar el traslado urgente de medicamentos, sangre e incluso órganos para procedimientos médicos. Sin embargo, el inicio de estas pruebas no significa que el servicio comercial de entregas con drones vaya a implementarse de inmediato.

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La iniciativa busca identificar las condiciones necesarias para integrar los vuelos a las redes logísticas existentes y explorar oportunidades económicas relacionadas con la tecnología, la investigación y la generación de empleo.

Finalmente, en materia de seguridad, las aeronaves cuentan con sistemas de comunicación de respaldo, mecanismos de retorno o aterrizaje ante contingencias y paracaídas de emergencia.

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