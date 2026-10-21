Víctimas del EPL amenazan con retirarse de la JEP si no se reconoce su exterminio político

El movimiento político Esperanza, Paz y Libertad tomó una drástica decisión en las últimas horas luego de anunciar que podrían renunciar a su acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si no los reconocen como víctimas del exterminio que, según denuncian, sufrieron sus integrantes después de la desmovilización del Ejército Popular de Liberación -EPL- en 1991.

La decisión fue anunciada luego de que los representantes expresaran su inconformidad con el tratamiento que la JEP les ha dado, esto al considerar que el contexto histórico presentado no refleja la dimensión de la persecución contra sus militantes y simpatizantes.

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El abogado Javier Villegas aseguró que existe un trato desigual frente al reconocimiento de las víctimas. Según su postura, mientras la JEP ha tenido en cuenta testimonios de antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para documentar la violencia contra la Unión Patriótica, no habría valorado suficientemente las pruebas de acciones de exterminio contra Esperanza, Paz y Libertad.

Logo jep Imagen: cortesía JEP

"La existencia de un sesgo ideológico y una demostrada ineficiencia de la JEP que discrimina a las víctimas del genocidio perpetrado contra los llamados esperanzados resulta inaceptable. Se guarde silencio frente a las confesiones de alias 'HH' y 'Sor Teresa Gómez' sobre la alianza criminal entre el quinto frente de las Farc y Fidel Castaño. Esa omisión es un acto de negacionismo histórico", manifestó Villegas.



Entre los antecedentes señalados está la masacre de La Chinita, ocurrida el 23 de enero de 1994 en Apartadó donde fueron asesinadas 35 personas. Los representantes también cuestionan que no se hayan incorporado plenamente al análisis declaraciones relacionadas con una presunta alianza criminal entre el Quinto Frente de las FARC y Fidel Castaño.

Hay que recordar que en 2025, ya se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en nombre de 891 víctimas directas y 3.462 indirectas, y ahora indican que formalizará su retiro de la JEP si consideran que se persiste en desconocer el exterminio denunciado.