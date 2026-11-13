Deicy Jiménez no llega a la Fiscalía y Angie Rodríguez aplaza interrogatorio por incapacidad

La Fiscalía aseguró que Deicy Jiménez y su abogada Dina Malo no llegaron al Búnker de la Fiscalía asegurando que el esposo de la representante legal sufrió un percance de salud.

El ente acusador aseguró que está atento a que hoy o este fin de semana se acerquen para rendir declaración formal luego dentro de la investigación sobre un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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La diligencia de Jiménez se produce después de que la exfuncionaria entregara su teléfono celular para una inspección forense solicitada por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación que adelanta ese alto tribunal. El dispositivo fue sometido a un procedimiento de copia espejo con el propósito de preservar y revisar su contenido, entre este videos, conversaciones y otros elementos que podrían resultar relevantes para las investigaciones.

Deicy Jiménez publica video con Petro // Foto: redes sociales

La primera visita de Jiménez a las instalaciones del CTI se extendió desde la mañana hasta el anochecer. En esa diligencia se adelantó el procedimiento técnico sobre el teléfono, mientras que ahora la exfuncionaria acudió a la Fiscalía para rendir una declaración formal.



El contenido del dispositivo es de interés para las autoridades debido a que en la investigación se indaga presuntos ofrecimientos de cargos y contratos y por las circunstancias que rodearon la vinculación de Jiménez a entidades públicas.

Recientemente, Jiménez publicó además un mensaje en su cuenta de Instagram en el que rechazó haber recibido pagos y negó haber sido manipulada o instrumentalizada por el actual Gobierno para entregar su versión sobre los hechos que son materia de investigación.

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Dentro del expediente también se han conocido conversaciones atribuidas al expresidente Gustavo Petro y a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo. En esas conversaciones, se evidenciaría una presunta instrucción directa del entonces mandatario para mantener la vinculación laboral de Jiménez e incorporar su hoja de vida en entidades públicas.

También se investiga un supuesto manejo especial relacionado con la agenda privada del expresidente y con su entonces pareja extramatrimonial Vanessa Cortés.

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En paralelo a la declaración de Jiménez, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez a diligencia de interrogatorio en calidad de indiciada dentro de la investigación por los presuntos contratos irregulares a cambio de favores sexuales. Sin embargo, la exdirectora del Dapre presentó una incapacidad médica y no asistirá a la diligencia inicialmente prevista.

De acuerdo con lo conocido, Rodríguez tiene incapacidad hasta el 20 de noviembre, por lo que la Fiscalía deberá definir una nueva fecha para realizar el interrogatorio, que se prevé para la semana del 23 de noviembre.

El hecho de que Rodríguez haya sido citada en calidad de indiciada representa un cambio en su participación dentro de la investigación, pues la diligencia ya no corresponde a una declaración como testigo, sino a una actuación en la que la Fiscalía busca establecer su eventual participación en los hechos investigados y una posible negociación como principio de oportunidad o preacuerdo.