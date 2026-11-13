Envían a la cárcel a Carlos Oyola, exfuncionario de la DNI investigado por fraudes informáticos

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigado por presuntas irregularidades informáticas y fraude en la obtención de títulos académicos. Durante la diligencia judicial, el togado consideró que existe riesgo de fuga y advirtió que, al mantener la condición de servidor público, el procesado constituye un peligro para el normal desarrollo de la investigación.



¿Cómo operaba la presunta red de alteración de notas en la UNAD?

De acuerdo con la sustentación presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el juzgado, entre 2017 y 2023 habría operado una estructura con vocación de permanencia dedicada a modificar irregularmente registros académicos y financieros de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Según la hipótesis del ente acusador, la organización contaba con operadores internos en los sistemas de la institución (insiders) y nodos articuladores encargados de contactar a los estudiantes beneficiarios.

La fiscal del caso explicó que Oyola Tovar, capturado el pasado viernes 6 de noviembre en un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Gaula Militar, no solo habría recibido beneficios propios, sino que cumplió un rol de enlace y coordinación para que terceros accedieran a la alteración de sus historiales. Como respaldo, el ente investigador documentó comunicaciones y contactos directos entre el procesado y alumnos cuyos registros presentaron anomalías.



¿Cuáles son las pruebas y los delitos imputados contra Carlos Oyola?

Según lo expuesto en la audiencia preliminar, la auditoría sobre el historial académico del funcionario contratado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro reveló 41 discrepancias entre las calificaciones asignadas por los docentes en el campus virtual y las notas almacenadas en las tablas administrativas de la universidad. De acuerdo con la acusación, calificaciones que inicialmente figuraban en cero fueron alteradas hasta quedar registradas con puntajes superiores a 4.0.

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Adicionalmente, el componente financiero de la investigación identificó movimientos irregulares en los pagos de matrícula superiores a los $35 millones, sustentados en registros manuales a nombre de Oyola que carecen de respaldo en los sistemas de tesorería de la UNAD. Con base en estos historiales alterados, el investigado habría tramitado y obtenido títulos de pregrado como ingeniero de sistemas y de especialista en gestión pública.