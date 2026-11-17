La Fiscalía General de la Nación imputó a Hollman Felipe Morris Rincón el delito de acto sexual violento agravado por su presunta responsabilidad en una agresión contra la periodista María Antonia García, ocurrida en Madrid, España, en diciembre de 2011. La diligencia fue realizada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, luego de la investigación adelantada por un grupo especializado en casos de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron el 9 de diciembre de 2011, cuando la periodista acudió a un encuentro de comunicadores en la capital española con el propósito de realizar una entrevista a Morris Rincón, quien en ese momento promocionaba un documental.

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La investigación señala que, posteriormente, la periodista y el hoy procesado estuvieron en un establecimiento de comercio. Según los elementos materiales probatorios recopilados por el Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación, Morris Rincón, quien presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, habría ejercido comportamientos de naturaleza sexual utilizando la fuerza y sin el consentimiento de la mujer.

Hollman Morris Foto: @hollman.morris

Para el ente acusador, los hechos atribuidos al procesado constituyen una presunta expresión de violencia basada en género y habrían afectado la libertad, integridad y autodeterminación sexual de la periodista.



La Fiscalía señaló que la investigación permitió recopilar elementos materiales probatorios relacionados con lo ocurrido durante aquel encuentro en Madrid, los cuales fueron utilizados para sustentar la imputación contra Morris Rincón. La conducta atribuida corresponde al delito de acto sexual violento agravado, por lo que será la justicia la encargada de establecer, dentro del proceso, la responsabilidad penal del hoy procesado.

Durante la audiencia de imputación, Hollman Felipe Morris Rincón no aceptó el cargo formulado en su contra.