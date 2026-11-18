Durante la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Colombia, el Gobierno anunció que buscará que el Congreso de la República apruebe el desarrollo de operaciones conjuntas con ese país en territorio nacional, en el marco del Escudo de las Américas.

El anuncio lo hizo el canciller Omar Bula, quien explicó que cualquier decisión del Ejecutivo en esta materia deberá cumplir con los procedimientos institucionales y democráticos de Colombia. Según señaló, esperan que el trámite legislativo avance rápidamente para no retrasar las acciones contra las organizaciones criminales.

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“Cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República. Esperamos que pase de la manera más rápida posible, no podemos perder tiempo contra el crimen y estamos seguros de que nos van a apoyar”, afirmó el canciller.

El funcionario insistió en que la cooperación con Estados Unidos debe desarrollarse bajo el principio de soberanía nacional y como una relación de beneficio mutuo, en la que cada país aporte sus capacidades para enfrentar un problema común.



“Es Colombia quien decide lo que pasa en Colombia”, manifestó Bula, al señalar que las negociaciones con Washington parten de una posición soberana y que las decisiones deben respetar los procesos democráticos e institucionales de cada nación.

El canciller también defendió la necesidad de avanzar en esta cooperación al señalar que no se trata de un asunto político, sino de una situación que afecta directamente a la población.

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“Se trata de salvar vidas humanas, salvar a un país que está en las garras del crimen transnacional organizado y de las peores organizaciones criminales del planeta”, sostuvo.

Las declaraciones se conocieron durante la visita de Pete Hegseth, quien se reunió con el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, para revisar la estrategia de seguridad y defensa y los resultados alcanzados durante los primeros meses del Gobierno.