María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, reaccionó al anuncio del presidente Gustavo Petro de emprender acciones judiciales en su contra por presunta calumnia. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, este miércoles 18 de noviembre, aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial, pero manifestó que no le teme al mandatario.

"Yo tengo que decirte una cosa: a mí Gustavo Petro no me intimida. Creo que en este momento tenemos que entender que las víctimas no somos las que nos tenemos que esconder. Nosotros estamos amparados por la ley", afirmó Tarazona, quien insistió en que el jefe de Estado tendrá que responder por el asesinato de su esposo.

Publicidad

La mujer también cuestionó la gestión del expresidente y lanzó fuertes señalamientos contra el anterior Gobierno. Según dijo, Petro deberá responder por el crimen de Miguel Uribe y por lo que calificó como actuaciones corruptas y delincuenciales durante los últimos cuatro años.

"El narcopresidente Gustavo Petro va a tener que responder por el crimen de Miguel y por todas las actuaciones corruptas y delincuenciales que tuvo durante los últimos cuatro años, en los que destrozó la democracia colombiana, acabó con las finanzas del país y tiene en este momento al Gobierno en jaque porque dejó sin un solo peso a todo el establecimiento", sostuvo.



Frente al anuncio de la denuncia, Tarazona aseguró que todavía no tiene conocimiento de que el presidente haya acudido formalmente a la Fiscalía. Sin embargo, dijo que celebra que el mandatario recurra a los mecanismos judiciales para defenderse, en lugar de hacerlo por otras vías.

"Lo que sí te puedo decir es que celebro muchísimo que el presidente Gustavo Petro por fin utilice las vías judiciales para defenderse y para hacer lo que considere correcto, y no, como lo ha hecho constantemente, recurrir a las vías de las armas", manifestó en la entrevista.

Publicidad

María Claudia Tarazona habló de las investigaciones por el magnicidio de Miguel Uribe

Durante la conversación con Recap Blu, la esposa de Miguel Uribe también se refirió a los avances de las investigaciones sobre el magnicidio del dirigente político. En particular, mencionó información que, según aseguró, llegó a su teléfono celular y que contendría conversaciones relacionadas con la planeación del crimen.

Tarazona señaló que la Fiscalía tiene en su poder chats enviados el 17 de abril, dos meses antes del asesinato, además de una carta que habría llegado al ente investigador semanas atrás. De acuerdo con su versión, esos elementos permitirían establecer cómo se habría organizado la logística y la financiación del atentado.

Publicidad

"Primero, la plata vino de Venezuela. Entre Vaupés y Guainía se articulaban toda la logística y la financiación del magnicidio de Miguel. ¿Quién estaba a cargo de eso? Enrique Marulanda, que es el hijo de crianza de Sandra Ramírez y de Tirofijo", aseguró.

La entrevistada también mencionó a Marcos Calarcá y aclaró que, según su explicación, no debe confundirse con alias Calarcá. Sostuvo que el primero pertenece al partido Comunes y se acogió al proceso de paz de 2016, mientras que el segundo estaría vinculado a una estructura armada que no hizo parte de ese acuerdo.

Tarazona se refirió a la investigación contra Sandra Ramírez

Otro de los nombres mencionados por María Claudia Tarazona fue el de la exsenadora Sandra Ramírez. Según indicó, la Fiscalía compulsó copias en su contra y el caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde está asignado a una magistrada.

Publicidad

Tarazona manifestó su preocupación por la línea ideológica de la magistrada encargada, aunque aseguró que espera que la investigación avance con celeridad y rigor. También anticipó que está pendiente de conocer información sobre los desplazamientos que habría realizado Ramírez el pasado 2 de abril.

La esposa de Miguel Uribe afirmó que esas fechas coincidirían con información recibida sobre la presunta planeación del magnicidio y un posible atentado contra la senadora Paloma Valencia. No obstante, aclaró que todavía no conoce con precisión qué ocurrió y que espera reunirse con el director del grupo de tareas especiales para conocer los resultados de las pesquisas.

Publicidad

Asimismo, cuestionó el preacuerdo alcanzado por la Fiscalía con alias El Costeño o Chipios, a quien señaló de haber organizado la estructura criminal del atentado en Bogotá. Tarazona sostuvo que no fue consultada antes de que se aprobara el acuerdo y que posteriormente presentó una oposición ante las instancias judiciales.

Finalmente, expresó su respaldo al grupo especializado que investiga el asesinato de Miguel Uribe, especialmente a Jorge Sandoval, quien ha liderado las pesquisas. También se refirió a la cooperación con Estados Unidos y a los interrogatorios que se adelantarían a alias Araña, al considerar que podrían aportar información para establecer quién ordenó el crimen.

"Espero que los interrogatorios que se van a adelantar ahora ante la justicia norteamericana nos sigan dando pistas y aportando pruebas para poder establecer finalmente quién dio la orden de asesinar a Miguel", concluyó.