El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Abelardo De La Espriella, reafirmaron la cooperación entre ambos países para combatir el narcoterrorismo, luego de la publicación de un artículo de The New York Times que señaló que el Gobierno colombiano habría rechazado un plan para realizar operaciones militares conjuntas.

De La Espriella negó esa información y aseguró que nunca ha rechazado propuestas del Gobierno del presidente Donald Trump. Explicó que la cooperación bilateral está enfocada en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana, no en solicitar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional.

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El mandatario también aclaró que su Gobierno no ha solicitado el despliegue de tropas estadounidenses en Colombia. Según explicó, el objetivo es conseguir más herramientas, tecnología, recursos y capacidades de inteligencia para las Fuerzas Militares colombianas. Agregó que cualquier decisión deberá respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales, incluida la competencia del Congreso frente a la presencia de tropas extranjeras.

El cruce de versiones también provocó una reacción de Hegseth, quien respaldó al mandatario colombiano. En su cuenta de X, el secretario calificó de “totalmente falsa” la información y aseguró que la alianza entre Washington y Bogotá para combatir a los grupos narcoterroristas es “más fuerte que nunca”. Además, afirmó que el Departamento de Guerra estadounidense acompañará a Colombia.



Amen, Mr. President. The fake news cannot help themselves. Totally false. Our partnership to defeat the narco-terrorists that threaten your country, and ours, is stronger than ever before. The @DeptofWar is with you all the way. 🇺🇸🇨🇴 https://t.co/IaGbAIFz5v — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 19, 2026

De La Espriella respondió al funcionario de la Casa Blanca con un mensaje en el que defendió la alianza bilateral y afirmó que ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas podrán romperla. También elogió a Hegseth y sostuvo que ambos países, junto con el Escudo de las Américas, son “invencibles”.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

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Sin embargo, la periodista del The New York Times Julie Turkewitz defendió la publicación. A través de X, señaló que el equipo del presidente Abelardo De La Espriella fue contactado en varias ocasiones antes de publicar el artículo para conocer su posición sobre el supuesto rechazo a las operaciones militares conjuntas, pero no recibió respuesta. Añadió que el diario actualizó la información para incluir la declaración de De La Espriella, pero mantiene lo publicado.

We reached out to the president's team multiple times before this article published to ask about his government's rejection of joint U.S.-Colombia military ops. No one replied. We've updated our story to include his statement and stand by our reporting. https://t.co/oUwIQqaIju pic.twitter.com/dVjjtiVsLC — julieturkewitz (@julieturkewitz) November 19, 2026

El artículo original, firmado por Maria Abi-Habib y Eric Schmitt, citó a funcionarios estadounidenses que, bajo reserva de identidad, señalaron que el mandatario colombiano habría comunicado a Washington que no contaba con los votos necesarios en el Congreso para autorizar operaciones conjuntas en territorio nacional.