La secretaria general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Rut Fernández, cuestionó el modelo de salud del magisterio implementado durante el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que la organización sindical advirtió oportunamente sobre los riesgos del cambio.

En entrevista con Mañanas Blu, la dirigente sindical afirmó que los dos representantes de los maestros en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) votaron en contra de la implementación del nuevo sistema, luego de que el Gobierno suspendiera una licitación pública.

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"Los dos votos que tiene FECODE en el Consejo Directivo fueron negativos. Además, se radicó un oficio de constancia en el que se le advirtió al presidente de la República que no era el momento de hacer ese cambio", explicó Fernández.

La secretaria general de FECODE señaló que el Consejo Directivo del FOMAG está integrado por dos representantes de los maestros y tres del Gobierno Nacional: los ministros de Trabajo, Hacienda y Educación. Según indicó, fueron estos últimos quienes aprobaron la modificación del modelo de atención en salud.



"Los tres ministros aprobaron ese cambio. FECODE no votó a favor. Fuimos al diálogo y buscamos incluso asesores desde nuestra federación para encontrar una solución", sostuvo la representante del magisterio.

FECODE denuncia gasto desmedido en el fondo de salud de los maestros

Fernández también cuestionó la administración de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y aseguró que, durante la implementación del Acuerdo 03 en el Gobierno Petro, no se logró estabilizar el sistema de salud de los docentes.

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"Hubo un gasto desmedido en nuestro Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Quiero ser muy enfática en esto: el dinero del Fondo es de los maestros, lo ponemos los maestros, pero lo administró el Gobierno", manifestó en la entrevista con Blu Radio.

En ese sentido, recordó que el FOMAG cuenta con un esquema de financiación en el que los docentes aportan mensualmente el 8,5 % de su nómina, mientras que el Gobierno debe contribuir con otro 4 %. De acuerdo con sus declaraciones, el fondo administra cerca de 23 billones de pesos anuales.

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La dirigente sindical también rechazó que la Ley Fiscal sea presentada como una alternativa para solucionar las dificultades financieras y de prestación de servicios que enfrenta el sistema de salud del magisterio.

"No es cierto que la Ley Fiscal vaya a recaudar dinero para solucionar el problema de salud de los maestros. Eso no es cierto. No me pueden decir eso", afirmó Fernández.

FECODE pide soluciones ante la crisis de salud del magisterio

Uno de los principales reclamos de la organización sindical está relacionado con las dificultades en la prestación de los servicios médicos. Fernández aseguró que desde agosto no se giran recursos al fondo, situación que, según denunció, ha provocado que algunos prestadores suspendan o cierren sus servicios en diferentes regiones del país.

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La secretaria general de FECODE manifestó su preocupación por los docentes que padecen enfermedades catastróficas y tienen tratamientos, quimioterapias y procedimientos médicos pendientes por las dificultades en los pagos de la Fiduprevisora a los prestadores de salud.

Frente a los cuestionamientos por el origen de la crisis, Fernández insistió en que la discusión sobre las responsabilidades políticas no puede convertirse en un obstáculo para encontrar soluciones. Según dijo, tanto el ministro de Educación como otros integrantes del Gobierno conocen las dificultades del sistema.

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"No me pueden decir que, porque el problema lo ocasionó Gustavo Petro, FECODE tiene que quedarse de brazos cruzados. Los maestros no podemos dejar de exigir una solución y una garantía de bienestar y de vida", enfatizó.

Finalmente, la representante sindical aseguró que, aunque reconoce que se cometieron errores durante la implementación del modelo de salud del magisterio, el Gobierno actual tiene la responsabilidad de corregirlos y garantizar la atención de los docentes en todo el país.

"Se cometieron errores. Para eso está el nuevo Gobierno, para corregirlos", concluyó Rut Fernández en Mañanas Blu.