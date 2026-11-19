El paro judicial convocado para este 19 de noviembre implicó el cese de actividades en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, donde jueces penales del circuito se sumaron a la jornada de protesta para reclamar medidas concretas frente a la sobrecarga de los despachos, la insuficiencia de recursos y las propuestas que, de acuerdo con los trabajadores judiciales, podrían afectar la remuneración efectiva de los servidores de la Rama Judicial.

En Paloquemao, Asonal Judicial explicó las razones de la protesta por medio de su vicepresidente, César Fandiño, quien cuestionó tanto las medidas tributarias que impactarían los salarios de los empleados judiciales como el recorte presupuestal que, según señaló, tendría consecuencias sobre la operación de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

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“La reforma tributaria, genera lesión frente a los salarios de los empleados judiciales. También están haciendo un recorte presupuestal a la rama judicial, la cual genera, frente a la Fiscalía General de la Nación, en la operatividad, pues una disminución importante, incluso la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, manifestaba en el Congreso de la República que no le alcanzaba para poder operar a la Fiscalía hasta mitad de año. Asimismo, esto generaría tanto en la rama como en la fiscalía un represamiento importante”, aseguró Fandiño.

El vicepresidente de Asonal Judicial también advirtió sobre la posibilidad de que las restricciones presupuestales terminen teniendo efectos en la planta de personal y en la capacidad de atención de los despachos. En ese sentido, señaló que existen propuestas de reducción de planta en diferentes entidades y cuestionó el impacto que tendrían sobre los trabajadores las medidas tributarias que, según explicó, reducirían su remuneración efectiva.



“Por ejemplo, organismos y asesoras están pidiendo reducción de planta del 10%. Lo que se avecina para los trabajadores judiciales realmente es detrimento patrimonial frente a la imposición de impuestos mucho más amplios. Los salarios que nosotros tenemos han sido logrados a través de la lucha, a través de las décadas que hemos trabajado y ahora mismo todos los trabajos judiciales, incluso los mismos jueces, se han acercado a hacer las denuncias pertinentes. Esta mañana muchos de los sectores de jueces de todo el país están haciendo sus afirmaciones y están dispuestos a trabajar en esta cruzada que está haciendo la zona judicial”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de la protesta es la sobrecarga que enfrentan los funcionarios judiciales.

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“En el país cada funcionario tiene por lo menos de a 3.000 carpetas, por ejemplo, en la Fiscalía, y lo mismo en cada despacho judicial, los jueces tienen también un número importante. Entonces, en estos momentos al represar en el día de trabajo, pues las consecuencias son bastante grandes. Sin embargo, la dignidad del trabajo judicial frente a, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios comparados del derecho tanto en Estados Unidos, Argentina y Brasil, y la intangibilidad de los salarios debe ser una cosa que no debe ser tocada, porque nosotros como judiciales siempre estamos de cara a trabajar, de cara a resolver los problemas delincuenciales, y estamos en los mismos barrios con las personas que cometen estos delitos. Entonces esa intangibilidad es respetada, y eso es lo que no está pasando en Colombia con los trabajadores judiciales en el país”, afirmó.

De acuerdo con Fandiño, la jornada de protesta se extendió a diferentes sectores del complejo judicial de Paloquemao y a otras seccionales del país. Señaló que participan tribunales y juzgados especializados, así como fiscalías especializadas y juzgados administrativos.

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“Hay varios sectores, en estos momentos en Paloquemao, tribunales especializados, juzgados especializados, también en las fiscalías especializadas, están los juzgados administrativos y en cada sector del país, en cada seccional pasa lo mismo. Entonces, se están sumando y seguramente si el próximo año, van a convocar y seguiremos trabajando”, manifestó.

Sobre la operación del complejo judicial durante la jornada de protesta, Fandiño indicó que Paloquemao permaneció cerrado y que no se estaban atendiendo actividades ordinarias, salvo aquellas actuaciones que, por su naturaleza, deben mantenerse.

“En Paloquemao, pues totalmente cerrado, no se están atendiendo absolutamente nada, a excepción de lo que es legalmente, las medidas cautelares, los temas de infancia y adolescencia, los temas de abusos, y las tutelas que tengan estas medidas. Sin embargo, en todo el país está cerrado también, estamos avanzando en ello, hay varios sectores, muchas de las seccionales se están cerrando en su totalidad”, explicó.

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Finalmente, Asonal Judicial advirtió que la jornada de protesta podría escalar si, de acuerdo con sus planteamientos, continúan las afectaciones a los salarios de los trabajadores judiciales. Fandiño señaló que la posibilidad de nuevas movilizaciones dependerá de las decisiones que se adopten frente a las condiciones laborales y presupuestales de la Rama Judicial.

“Y para el año entrante prevemos que si se sigue afectando y se va a afectar los salarios de los trabajos judiciales a través de impuestos, pues esto terminará en un paro nacional indefinido”, concluyó.