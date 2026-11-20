Santander y Norte de Santander tienen cinco casos sospechosos de sarampión que permanecen bajo investigación de las autoridades sanitarias. La alerta se mantiene ante el incremento de contagios en América, donde los casos confirmados durante 2026 son 4,7 veces superiores a los registrados en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el más reciente boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al 12 de noviembre, en Colombia se habían identificado 2.338 casos sospechosos de sarampión. De estos, 2.186 fueron descartados, 17 confirmados y 106 permanecían bajo estudio.

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En Santander se investigan dos casos y en Norte de Santander tres. Los reportes hacen parte de los registros de las últimas cuatro semanas epidemiológicas, distribuidos en 20 entidades territoriales del país.

Bogotá concentra el mayor número de casos pendientes de investigación, con 53, seguida de Antioquia, con 23.



También aparecen Sucre y Huila, con tres reportes cada uno, al igual que Norte de Santander y Cali. Santander, Valle del Cauca, Amazonas y Cesar registran dos casos por territorio.

Cabe recordar que Santander ya había confirmado un caso importado de sarampión a comienzos de 2026. Se trató de un hombre de 35 años, residente en Bucaramanga, quien había viajado a Ciudad de México y cuyo diagnóstico fue confirmado mediante pruebas de laboratorio.

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La preocupación de las autoridades sanitarias está relacionada con la circulación internacional del virus. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre enero y el 31 de octubre de 2026 se confirmaron 57.666 casos de sarampión en 17 países y territorios de las Américas, además de 81 fallecimientos.

La magíster en Salud Pública de la Universidad Manuela Beltrán, Caroline Espitaleta, explicó que la enfermedad puede confundirse inicialmente con una gripa, debido a que sus primeras manifestaciones incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos llorosos.

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Posteriormente aparecen erupciones en la piel que comienzan en el rostro y detrás de las orejas, para extenderse hacia el cuello y el resto del cuerpo. También pueden presentarse pequeñas manchas blanquecinas en el interior de las mejillas, conocidas como manchas de Koplik.

La especialista recomendó que las personas que presenten fiebre y erupciones cutáneas, especialmente si tienen antecedentes de viajes internacionales o contacto con posibles casos, se comuniquen inmediatamente con los servicios de salud para recibir orientación y valoración.

Frente a este panorama, las autoridades insisten en verificar los antecedentes de vacunación. En Colombia, el esquema infantil contempla dos dosis de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, aplicadas a los 12 y 18 meses.

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Los biológicos hacen parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones y son gratuitos. También se recomienda que las personas que tengan previsto viajar a países con circulación del virus consulten con los servicios de salud si necesitan alguna dosis adicional.

La OPS ha advertido que el riesgo para la salud pública en las Américas es muy alto, debido a la persistencia de brotes, las brechas de vacunación y la circulación internacional del virus. Además, Estados Unidos, México y Bolivia perdieron recientemente su estatus de eliminación del sarampión, luego de comprobarse la circulación ininterrumpida de una misma variante durante al menos 12 meses.

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Entre tanto, Colombia mantiene su certificación de eliminación de la transmisión endémica, mientras las autoridades intensifican la vigilancia para identificar posibles contagios y evitar la propagación de la enfermedad.