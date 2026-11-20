Seis presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Puerto Wilches, Santander, durante un operativo conjunto del Ejército, la Armada Nacional y la Policía. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados con extorsiones, amenazas, homicidios e instalación de retenes ilegales en esta zona del Magdalena Medio.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña número 6, de la Quinta Brigada, en coordinación con unidades de la Sijín de la Policía Nacional, tras labores de inteligencia e investigación judicial.

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Los capturados, conocidos con los alias de ‘El Gordo’, ‘El Abuelo’, ‘Dumbo’, ‘Penjamón’, ‘Fosforito’ y ‘Mundo Malo’, serían presuntos integrantes de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo.

De acuerdo con el Ejército, estas personas presuntamente estarían involucradas en actividades de extorsión, constreñimiento, amenazas y homicidios, además de la instalación de retenes ilegales en sectores urbanos y rurales de Puerto Wilches.



Las autoridades también señalaron que los detenidos realizarían labores de inteligencia criminal para alertar sobre los movimientos de la Fuerza Pública y facilitar la coordinación de acciones delictivas en el Magdalena Medio.

Durante el operativo fueron incautadas cinco armas de fuego: dos pistolas, una de ellas adaptada con un accesorio tipo kit Roni, un arma larga calibre 22 y dos escopetas calibre 16 y 12. También fueron decomisados cinco proveedores para pistola calibre 9 milímetros, munición de diferentes calibres, nueve radios de comunicación y cuatro teléfonos celulares.

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Según la información judicial entregada por el Ejército, los seis capturados registrarían tres anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio como indiciados por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización. El Ejército indicó que este resultado hace parte de las operaciones contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en el Magdalena Medio santandereano.