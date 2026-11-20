Cynthia Valeria Espitia Argüello tenía 16 años cuando fue asesinada en el barrio San Miguel de Bucaramanga, el 20 de enero de 2026. Más de diez meses después, la investigación de las autoridades apunta a que una persona de su círculo cercano habría facilitado el encuentro que terminó en el ataque armado contra la adolescente.

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, Shirley Nayibe Castañeda Castillo, quien era amiga de la menor, habría sido la encargada de llevarla hasta ese sector de la ciudad y mantenerla allí mientras llegaban los hombres que ejecutarían el homicidio. La cercanía entre ambas habría sido aprovechada para ubicar a la víctima y facilitar el crimen.

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En la organización del ataque también habría participado Jeison Esteven Torres Moreno, a quien los investigadores señalan de coordinar a las personas que dispararían contra la adolescente. Entre tanto, Kevin Orlando Silva Rivera habría estado en el sitio donde ocurrió el asesinato.

Las sospechas de las autoridades se fortalecieron con el análisis de varias líneas telefónicas. “Los estudios forenses permitieron establecer que los tres investigados coincidían en el lugar de los hechos durante el momento en que fue cometido el homicidio. A estas evidencias se sumaron los registros de cámaras de seguridad y otras labores de investigación judicial”, indicó la Fiscalía.



Judicializan a tres personas por el asesinato de una adolescente de 16 años en Bucaramanga. Según la Fiscalía, una amiga habría llevado a la víctima hasta el barrio San Miguel, donde otras personas la atacaron. El crimen ocurrió el 20 de enero #MañanasBlu pic.twitter.com/1IsnVIZhai — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 20, 2026

Con esos elementos, la Fiscalía y la Policía Nacional adelantaron las capturas de los tres señalados en Bucaramanga y su área metropolitana. Uno de ellos es alias 'Carpintero', detenido durante el reciente megaoperativo contra estructuras delincuenciales y redes de microtráfico que operaban en la ciudad.

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Los tres fueron presentados ante un juez y la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión judicial, Shirley Nayibe Castañeda Castillo y Jeison Esteven Torres Moreno fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso. Kevin Orlando Silva Rivera también permanecerá privado de la libertad, pero en su caso ya se encontraba en un establecimiento carcelario por otros delitos.