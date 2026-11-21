El Hospital Universitario de Santander (HUS) lanzó un llamado urgente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para agilizar los procesos de auditoría, reconocimiento y pago de recursos pendientes, situación que estaría poniendo en riesgo la continuidad de algunos servicios esenciales.

El Hospital Universitario de Santander afirma que ADRES debe $13.918 millones. "Nuestro servicio de Urgencias atiende a 215 pacientes con una capacidad de 116 camas habilitadas, lo que representa una ocupación del 185%", dice el @HUSantander #VocesySonidos pic.twitter.com/nvgDCfYqki — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 21, 2026

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Según el comunicado, desde septiembre de 2025 la institución ha radicado reclamaciones por valor de $13.918 millones, correspondientes a la atención de pacientes víctimas de accidentes cuyos costos son asumidos por la ADRES. Sin embargo, asegura que hasta la fecha no ha recibido respuesta de auditoría ni el pago de estos recursos.

La situación financiera se suma a la alta presión asistencial que enfrenta el hospital. Durante 2026, el servicio de Urgencias ha registrado una sobreocupación promedio del 160 %. Al corte del 20 de noviembre, la institución reportó 215 pacientes frente a una capacidad instalada de 116 camas, equivalente a una ocupación del 185 % y un excedente de 99 pacientes.



El panorama también genera preocupación por el abastecimiento de insumos y materiales de osteosíntesis para procedimientos de ortopedia, neurocirugía, cirugía plástica y cirugía maxilofacial.

El hospital indicó que los recursos contractuales para estas áreas se han agotado ante la alta demanda de pacientes con cargo a la ADRES, que durante 2026 ha alcanzado un total de 447 personas.

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A esta situación se suman las obligaciones económicas acumuladas. Desde 2018, el HUS ha radicado reclamaciones por $82.929 millones, de los cuales únicamente ha recibido $11.889 millones.

La institución advirtió que la falta de flujo oportuno de estos recursos puede comprometer la atención durante el cierre de 2026, especialmente para usuarios de entidades con las que mantiene contratos.

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Por ello, reiteró su llamado a la ADRES para resolver los pagos pendientes y mitigar los riesgos financieros y asistenciales, con el propósito de garantizar la oportunidad, continuidad y calidad de los servicios de salud.