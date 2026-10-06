Secuestran a reconocido comerciante en Ocaña, Norte de Santander

Un nuevo caso de secuestro genera preocupación en Ocaña y vuelve a poner en el centro de la atención la situación de seguridad en esta zona del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, hombres armados llegaron hasta una cabaña ubicada en el barrio El Hatillo, donde intimidaron con armas de fuego a Otoniel Ortega, a quien posteriormente amordazaron y se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.

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Ortega es reconocido como comerciante de la región, por lo que su secuestro ha causado preocupación entre familiares, amigos y habitantes del municipio.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer quiénes estarían detrás de este hecho y tratar de determinar el paradero de la víctima.



El caso vuelve a generar alarma en el Catatumbo, una región que continúa enfrentando el flagelo del secuestro y la presencia de estructuras armadas ilegales.