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Preocupante panorama de violencia en Andes, Antioquia: doble homicidio eleva a 40 muertes violentas

El Suroeste antioqueño ya superó las 200 muertes violentas en lo corrido del año.

Alias prejuicio abatido en Andes, Antioquia.
Alias prejuicio abatido en Andes, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

La violencia continúa generando preocupación en el municipio de Andes, luego de que dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en zona rural, elevando a 40 el número de muertes violentas registradas durante 2026.

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Los hechos más recientes ocurrieron en la vereda Guaymaral, aproximadamente a 15 minutos del casco urbano, cuando fueron identificados José Julián López Fernández y Juan Fernando Ruiz Ochoa, asesinados por desconocidos.

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Las autoridades realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios, determinar los móviles e identificar a los responsables.

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Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

Una de las líneas de investigación apunta a grupos armados que tienen presencia en esta zona del departamento, por lo que las autoridades buscan establecer si los homicidios estarían relacionados con disputas por rentas o el territorio.

Además, hay que mencionar que el doble asesinato ocurre en medio de una escalada violenta en Andes, ya que en menos de 48 horas se reportaron tres homicidios en el municipio.

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A la fecha, el Suroeste antioqueño ya supera las 220 muertes violentas en lo corrido del año y, de momento, las investigaciones continúan para esclarecer los recientes homicidios y determinar si existe una conexión entre los diferentes hechos violentos.

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