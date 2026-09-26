Guatapé celebra sus 215 años con diez días de fiestas, música y tradición: conozca la programación

Música, zócalos, deporte, gastronomía y cientos de visitantes harán parte de la celebración que por estos días se toma Guatapé, que conmemora sus 215 años con diez jornadas de actividades culturales, recreativas y musicales.

Las XXIII Fiestas de los Zócalos, el Turismo y el Embalse comenzaron el 25 de septiembre y se extenderán hasta el 4 de octubre, con una programación que busca reunir a habitantes y turistas alrededor de las tradiciones de este municipio del Oriente antioqueño.

Uno de los principales protagonistas será el zócalo, símbolo de la identidad de Guatapé, con actividades como el Festival del Zócalo, la Ruta del Zócalo, talleres, exposiciones y otros espacios dedicados a esta tradición.

La agenda también incluye la tercera Media Maratón de Guatapé, encuentros deportivos, la feria de emprendimiento Hecho en Guatapé, Mercados Campesinos y actividades para niños, jóvenes y familias.



Edison Alejandro Jaramillo, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Guatapé, aseguró que la celebración tendrá, además, cuatro días de conciertos, entre el primero y el 4 de octubre.

“Vamos a tener tarima los días 1, 2, 3 y 4 de octubre, con artistas nacionales e internacionales como el Charrito Negro, Adolescentes, orquestas, el Combo que Nota, entre otros”, señaló.

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El funcionario también invitó a los turistas a recorrer el municipio y disfrutar de su gastronomía, sus tradicionales calles llenas de color, el embalse y otros atractivos que convierten a Guatapé en uno de los principales destinos turísticos del Oriente antioqueño.

Las fiestas concluirán el 4 de octubre con el acto conmemorativo por los 215 años del municipio.

Según destacaron desde Asointermedias, la celebración busca no solo conmemorar la historia de Guatapé, sino también mostrar las tradiciones, el emprendimiento y la oferta turística que durante estos días estarán en el centro de la agenda.

