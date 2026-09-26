A la cárcel excomandante de Policía de Rionegro señalado de desplazar a Luis Alfonso y su familia

Una madrugada de mayo de 2023, cuatro hombres llegaron en motocicletas hasta una finca ubicada en la vereda Las Cuchillas, en Rionegro, Antioquia, y dispararon en repetidas ocasiones contra el portón principal. En la vivienda estaban la esposa y los hijos menores de edad del cantante de música popular Luis Alfonso, además de otros familiares y el mayordomo de la propiedad.

El ataque terminó provocando el desplazamiento de las familias, según estableció una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que ahora permitió la captura de un excomandante de la Estación de Policía de Rionegro.

Se trata de Bladimir Alberto Londoño Londoño, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante de esa estación y tenía el rango de teniente.

De acuerdo con la Fiscalía, las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables del ataque armado. Los señalados agresores fueron judicializados en su momento, pero no recibieron medida de aseguramiento.



Posteriormente, los ocupantes de la finca comenzaron a recibir llamadas y mensajes amenazantes y detectaron seguimientos de personas extrañas en los alrededores del inmueble. Según la investigación, estas acciones buscaban presionar a las víctimas para que retiraran la denuncia presentada por el ataque.

Ante el temor, la familia de Luis Alfonso y la del mayordomo abandonaron Rionegro y se trasladaron a Copacabana. Allí adoptaron medidas de protección, entre ellas esquemas de seguridad y vehículos blindados. La Fiscalía señaló que el cambio repentino de residencia generó afectaciones psicológicas, especialmente en los menores de edad.

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Londoño Londoño, quien ya fue desvinculado de la Policía Nacional, fue capturado por el CTI, con apoyo del Gaula Militar y la Policía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado. El exuniformado no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Por desplazar al cantante de música popular Luis Alfonso, su familia y los mayordomos de la finca, enviaron a la cárcel a Bladimir Londoño Londoño, quien para 2023 se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía de Rionegro. #VocesySonidos pic.twitter.com/bN5Z598VB2 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 26, 2026