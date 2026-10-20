¿Estamos preparados para un terremoto? Santander pondrá a prueba su capacidad de respuesta

Más de 50.000 personas se espera que participen este miércoles en Santander en el Simulacro Nacional de Emergencias, una jornada que busca evaluar la preparación de las instituciones y de la ciudadanía frente a situaciones de riesgo, como sismos y otras emergencias que puedan poner en peligro la vida.

En Bucaramanga y los municipios del área metropolitana, el ejercicio comenzará a las 10:00 de la mañana, con la activación de sirenas y alarmas en diferentes escenarios, entre ellos edificios públicos y privados, instituciones educativas, universidades y centros médicos.

Publicidad

Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que la jornada también permitirá identificar aspectos por mejorar y evaluar las capacidades de respuesta de las entidades participantes.

“Es importante que la ciudadanía participe y no tome este simulacro como una actividad más de todos los años, sino que lo haga a conciencia. Las experiencias que nos han dejado los terremotos en América Latina nos demuestran que debemos asumir con responsabilidad estos ejercicios, porque cada vida es importante”, señaló el funcionario.



En el centro de Bucaramanga también se realizarán actividades de evacuación y protección. En el sector de la Alcaldía, se habilitarán puntos de encuentro en el parque y sus alrededores, donde se encuentran entidades como la Gobernación de Santander y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

De acuerdo con Rodríguez, en la sede de la Alcaldía se desarrollará un ejercicio diferenciado: mientras en los primeros pisos se pondrá en práctica la evacuación, en los pisos tercero, cuarto y quinto se simularán acciones de protección sin abandonar las instalaciones.

Publicidad

La jornada continuará durante la tarde. Hacia las 2:00 p. m. se realizará un ejercicio de Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que se revisarán los avances, las dificultades identificadas y las oportunidades de mejora en la coordinación institucional ante una emergencia.

El director de Gestión del Riesgo destacó que más de 400 entidades públicas y privadas se han inscrito para participar en el simulacro, una cifra que permitirá evaluar cómo se articulan las instituciones y qué tan preparadas están para responder ante una situación que requiera una reacción coordinada.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a los habitantes de Santander para que se involucren activamente en la jornada, identifiquen las rutas de evacuación, reconozcan los puntos de encuentro y sigan las indicaciones de los responsables de cada lugar.

El objetivo es que el ejercicio no se limite a activar alarmas o salir de los edificios, sino que permita reconocer qué hacer, dónde ubicarse y cómo actuar para proteger la vida en caso de una emergencia real.