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Capturan a empresario de Puerto Colombia por el presunto abuso sexual a joven surfista

Según la denuncia de la joven deportista, el propietario del lugar la encerró en su oficina e hizo actos sexuales delante de ella.

Agente del CTI de la Fiscalía.PNG
La captura fue realizada por unidad especial de investigaciones de delitos contra niños, niñas y adolescentes, de la Fiscalía.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

A la URI de la Fiscalía fue trasladado el empresario Juan Álvarez Torres tras ser capturado en las últimas horas en el barrio Villa Santos de Barranquilla, para que responda por el presunto abuso sexual que habría cometido contra una adolescente de 16 años el pasado 2 de octubre, cuando la joven, campeona de surf, terminó una de sus prácticas en las playas de Puerto Colombia.

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La menor contó que este hombre, dueño del predio donde hoy funciona un reconocido club de playa, la tomó del brazo y la ingresó a la fuerza en su oficina, episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

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Según el relato, estando en la oficina, el empresario habría empezado a hacerle preguntas de índole sexual a la adolescente y luego habría cometido actos sexuales delante de ella, pese a que la menor le insistía en que la dejara salir de allí.

La Fiscalía empezó a recopilar pruebas para esclarecer lo sucedido y, como resultado, ya se produjo la captura del implicado este martes.

Vale decir que, días después de la denuncia, el hoy capturado concedió una entrevista a un medio local en el que reconoció que le hizo gestos indebidos a la menor.

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Se espera que en las próximas horas, este hombre sea presentado ante un juez para la legalización de su captura e imputación de cargos en su contra por acto sexual violento.

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