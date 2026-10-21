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Crecientes por lluvias afectan puentes y una casa en San Andrés y Guaca, Santander

Entre las principales recomendaciones está evitar acercarse a las orillas de ríos y quebradas con aumento de caudal.

Foto San Andrés Santander lluvias.jpg
Emergencias por lluvias en San Andrés, Santander
// Alcaldía de San Andrés
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Las fuertes lluvias registradas desde el martes, 20 de octubre, mantienen en alerta a las autoridades de la provincia de García Rovira, en Santander, por el aumento del caudal de ríos y quebradas. En San Andrés se reportaron afectaciones en algunos puentes y, en el municipio de Guaca, se confirmó daños en una de estas estructuras. De igual manera, una vivienda quedó tapada por una movimiento en masa.

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De acuerdo con la Alcaldía de San Andrés, las crecientes provienen de la parte alta de Guaca, especialmente del sector de Sisota, así como de la zona del páramo, en jurisdicción de San Andrés.

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La situación representa un riesgo para las comunidades cercanas a las fuentes hídricas y para la infraestructura ubicada en sus alrededores, por lo que las autoridades hicieron un llamado preventivo a los habitantes de ambos municipios.

Entre las principales recomendaciones está evitar acercarse a las orillas de ríos y quebradas con aumento de caudal, no intentar cruzar puentes o pasos que presenten daños y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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Las autoridades también pidieron reportar oportunamente cualquier emergencia que pueda poner en riesgo la vida de las personas o generar afectaciones en viviendas, cultivos, fincas y vías.

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La administración municipal de San Andrés indicó que continuará atenta a la evolución de las condiciones climáticas y a las novedades que se presenten, mientras se hace un llamado a la prudencia ante la posibilidad de nuevas crecientes.

Las autoridades recomiendan no arriesgar la vida intentando cruzar estructuras afectadas y atender las indicaciones de los organismos de socorro mientras persistan las lluvias.

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