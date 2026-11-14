Cepeda responde a publicaciones de Ordóñez y anuncia denuncias ante Fiscalía y Procuraduría

El senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial, Iván Cepeda, anunció que denunciará penalmente al ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por dos publicaciones difundidas desde la cuenta oficial de esa cartera en X, en las que el funcionario cuestionó al congresista.

Una de ellas es un collage de ocho fotografías en las que aparece Cepeda junto a integrantes de las extintas FARC, como Iván Márquez, alias ‘el Paisa’ y Jesús Santrich, además de Pablo Beltrán, integrante del ELN. La imagen fue acompañada de la pregunta: “¿De esta ecuanimidad es que habla usted, senador Cepeda?”, y aparece firmada por el ministro.

Publicidad

"¿De esta ecuanimidad es que habla usted, Senador Cepeda?":



Alejandro Ordoñez Maldonado. Ministro del Interior pic.twitter.com/iPCOPJkAQv — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 13, 2026

El otro mensaje se publicó en medio de las críticas de Cepeda al denominado Fondo Milagro. En este caso, desde la cuenta del Ministerio se le atribuyó a Ordóñez un pronunciamiento en el que respondió a los cuestionamientos del senador y lo relacionó con los escándalos de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro.



“El ladrón juzga por su condición”, escribió el ministro, quien también cuestionó que Cepeda saliera a criticar el Fondo Milagro mientras, según afirmó, había guardado silencio frente a los escándalos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres durante la administración del expresidente.

Pronunciamiento del ministro del Interior:



🧵 1/3



Como decía mi abuela con toda la sabiduría del mundo: 'el ladrón juzga por su condición'. Es muy fácil salir hoy a rasgarse las vestiduras y a lanzar insultos contra el 'Fondo Milagro'. https://t.co/MV4gyJz6Nq pic.twitter.com/QuwYugQtND — MinInterior Colombia (@MinInterior) November 13, 2026

Ante estas publicaciones, Cepeda anunció que acudirá a la Fiscalía para denunciar al ministro por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso. También presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría por el presunto uso de bienes públicos para fines personales y por actos de difamación contra otro servidor público.

Publicidad

El senador argumentó que la cuenta oficial del Ministerio del Interior no puede utilizarse como un espacio personal para lanzar ataques. “Es un canal institucional del Estado colombiano, no una cuenta personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales”, afirmó.

