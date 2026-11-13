Senador Iván Cepeda pidió garantías para el ejercicio político del partido Pacto Histórico

Desde Cúcuta el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció una persecución política hacia su partido, en el comunicado Cepeda también señaló que las acciones judiciales en contra de su campaña son una maniobra que busca miedo y difamación.

"Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados", afirmó Cepeda.

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Cepeda denunció la ausencia de investigaciones sobre el cúmulo de denuncias por corrupción,compra de votos e intervención extranjera en la campaña de Abelardo De La Espriella.

"¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente se aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?" sostuvo el senador



También expuso su postura sobre las acciones en contra de su campaña presidencial, donde aseguró que esta tuvo como base el principio de austeridad.

Finalmente, el senador del Pacto Histórico instó a exigir a las autoridades respetar sus derechos y que sea el sistema judicial quienes actúen con imparcialidad y rigor para todos los sectores políticos.

