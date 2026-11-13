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Blu Radio  / Política  / Senador Iván Cepeda pidió garantías para el ejercicio político del partido Pacto Histórico

Senador Iván Cepeda pidió garantías para el ejercicio político del partido Pacto Histórico

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció una persecución política e injusta judicialización hacía su partido, exigiendo al sistema judicial ser imparcial.

Iván Cepeda habla con micrófono en mano y el puño en alto durante una manifestación pública.
El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda.
Foto: Facebook - Iván Cepeda Castro.
Por: María Palomo
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

Desde Cúcuta el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda denunció una persecución política hacia su partido, en el comunicado Cepeda también señaló que las acciones judiciales en contra de su campaña son una maniobra que busca miedo y difamación.

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"Todo lo que poseo en este mundo es fruto de mi trabajo. Mis ingresos tienen plena trazabilidad y pueden ser examinados", afirmó Cepeda.

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Cepeda denunció la ausencia de investigaciones sobre el cúmulo de denuncias por corrupción,compra de votos e intervención extranjera en la campaña de Abelardo De La Espriella.

"¿Acaso la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias que solamente se aplican a quienes representamos un proyecto político alternativo?" sostuvo el senador

También expuso su postura sobre las acciones en contra de su campaña presidencial, donde aseguró que esta tuvo como base el principio de austeridad.

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Finalmente, el senador del Pacto Histórico instó a exigir a las autoridades respetar sus derechos y que sea el sistema judicial quienes actúen con imparcialidad y rigor para todos los sectores políticos.

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