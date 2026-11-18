Las mayorías del Partido Alianza Verde plantearon su posición frente a la ley de ajuste fiscal presentada por el Gobierno nacional, que, a propósito, ya comenzó a discutirse en el Congreso de la República.

La bancada señaló que considera necesario el proyecto de rescate fiscal, sin embargo, presentaron algunas propuestas con el fin de revisar medidas que, a su juicio, merecen un análisis adicional.

Publicidad

“La gran pregunta es: ¿quiénes tienen que rescatar fiscalmente al país? ¿La clase media o los que más tienen? Y ahí es donde vemos que esta reforma tiene un enfoque que inicialmente no nos parece adecuado. Porque sobrecarga de manera excesiva a la misma población que todas las reformas tributarias recargan, al asalariado, clase media que es el más fácil de perseguir”, dijo la representante a la Cámara Catherine Juvinao durante una rueda de prensa.

Entre sus principales reparos está el aumento del IVA a la medicina prepagada y rechaza reducir de 10 a 2 salarios mínimos la exoneración de aportes patronales y aumentar las cotizaciones de los trabajadores, por el posible impacto en los costos de contratación, las mipymes y la formalidad laboral.



Pide conservar, además, el tratamiento favorable del IVA para semillas, fertilizantes, maquinaria, sistemas de riego y servicios agropecuarios.

En materia de reorganización del Estado rechazan que no se precise cuáles serían las entidades afectadas, incluyendo los impactos fiscales, territoriales e institucionales.

Publicidad

La bancada también pide aplazar hasta 2030 la reducción del impuesto de renta empresarial y mantener las condiciones actuales del impuesto al patrimonio hasta ese año.

Entre las nuevas propuestas, Alianza Verde plantea crear una contribución solidaria del 5 % a las pensiones más altas y eliminar el tope de cotización a salud de 25 salarios mínimos, para que las personas con mayores ingresos aporten de acuerdo con su capacidad económica.

Publicidad

También propone evaluar la destinación de dos puntos porcentuales de los aportes a las cajas de compensación al sistema de salud, sin afectar los servicios de sus afiliados.

En materia de austeridad, sugiere limitar durante dos años al valor de la inflación el aumento de los ingresos superiores a 14 salarios mínimos en las tres ramas del poder público, y restringir los honorarios por participación en juntas directivas estatales.

La bancada también pide mantener las exclusiones de IVA para computadores y celulares de bajo costo, internet y telefonía básica de estratos 1, 2 y 3, además de entradas a eventos culturales y deportivos.