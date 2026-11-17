El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió no aumentar el IVA a los alimentos para mascotas, luego de las preocupaciones expresadas desde distintos sectores políticos por el impacto que tendría la medida en las familias colombianas, refugios y organizaciones dedicadas al cuidado de animales.

El mandatario confirmó que pidió al Ministerio de Hacienda mantener sin cambios el impuesto a estos productos, al considerar que los animales de compañía también hacen parte de los hogares y que su alimentación no debe encarecerse.

¡NO SUBIRÁ EL IVA A LOS ALIMENTOS PARA NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA!



He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos.



Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

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La decisión fue destacada por la senadora Andrea Padilla, quien en entrevista con Recap Blu aseguró que durante la primera reunión de ponentes de las comisiones económicas con el ministro de Hacienda se defendió la exclusión de los alimentos para animales de compañía de los nuevos gravámenes.

La congresista señaló que estos productos deben ser considerados dentro de los gastos esenciales de muchas familias, teniendo en cuenta que, según indicó, al menos el 67 % de los hogares colombianos convive con animales.



“Es indiscutible que los animales ya hacen parte de la familia”, recalcó.

Padilla advirtió que el aumento habría representado una fuerte presión económica para quienes tienen mascotas y, especialmente, para los refugios que dependen de donaciones y no reciben apoyo estatal. Como ejemplo, mencionó que una fundación con cerca de 60 perros podría pasar de gastar alrededor de $25 millones mensuales en alimentación a más de $30 millones.

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Además, indicó que uno de los bultos de concentrado más económicos, que actualmente cuesta cerca de $150.000, podría llegar a casi $180.000 si se aplicaba el incremento, una situación que, según la senadora, podría favorecer el abandono animal y deteriorar las condiciones de alimentación.

El anuncio presidencial se produce en medio de las discusiones sobre la ley de ajuste fiscal, con la que el Gobierno busca recaudar recursos para las finanzas públicas. Padilla explicó que, tras descartarse el aumento del IVA a productos de la canasta familiar y alimentos para mascotas, el Ejecutivo deberá presentar nuevas alternativas de recaudo. Entre las opciones que se han planteado están la reducción del gasto público, la fusión de entre 60 y 70 entidades estatales, la disminución del número de ministerios de 18 a 12, recortes en contratación y la venta de activos improductivos.

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Finalmente, la congresista reconoció que el Gobierno debió abrir un diálogo con los partidos y sectores afectados antes de presentar la iniciativa tributaria, pues considera que las modificaciones que se están haciendo ahora evidencian la falta de concertación inicial.