La Lotería del Huila realizó el martes 17 de noviembre de 2026 su sorteo número 4781, en el que puso en juego el Premio Mayor y diferentes premios secos para los participantes.

El número ganador del Premio Mayor fue el 8566, de la serie 164. Los jugadores también tuvieron la oportunidad de ganar premios de distintas cuantías, desde $10 millones hasta $100 millones, además de las aproximaciones al número principal.

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Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Estos fueron los números y las series ganadoras de los premios secos correspondientes al sorteo del martes 17 de noviembre de 2026:

Se recomienda verificar los resultados con la información oficial de la Lotería del Huila y revisar las condiciones de cada premio antes de iniciar cualquier reclamación.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Las personas interesadas en participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir billetes o fracciones en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Para jugar, deben comprar el documento correspondiente, revisar el número y la serie seleccionados y conservar el billete en buen estado. Después de cada sorteo, pueden consultar los resultados y comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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La Lotería del Huila tiene sus orígenes en 1924 y, como otras loterías departamentales de Colombia, destina recursos al sector de la salud.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

Los sorteos de la Lotería del Huila se realizan habitualmente los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se sortean el Premio Mayor, los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios.

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Después de cada sorteo, los participantes pueden consultar los resultados para verificar si su billete o fracción coincide con alguno de los números ganadores.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Las personas que tengan un billete ganador deben conservar el documento de juego y presentarlo para realizar el trámite de reclamación, de acuerdo con los requisitos establecidos por la lotería.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, prescribe el derecho al cobro.

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Por esta razón, se recomienda revisar los resultados después de cada jornada y conservar el billete en buenas condiciones para facilitar la verificación y el proceso de reclamación.