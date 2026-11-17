La Lotería de la Cruz Roja juega este martes 17 de noviembre de 2026 su sorteo número 3180, una nueva oportunidad para los participantes que esperan llevarse alguno de los premios que entrega esta entidad. El sorteo cuenta con un plan de premios que incluye importantes sumas de dinero y premios secos.

El número XXXX, de la serie XXX, resultó ganador del premio de $11.800 millones. Los resultados del sorteo 3180 se conocerán después de la transmisión de esta noche.

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: último sorteo y premios secos

Estos fueron los números ganadores del sorteo 3180, realizado el 17 de noviembre de 2026:

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:55 p. m., hora colombiana. La transmisión se lleva a cabo por Canal Uno y Facebook Live, de acuerdo con la programación de la entidad.



Después de cada jornada, los participantes pueden consultar los números ganadores, las series y el acta oficial en el sitio web y las redes sociales de la lotería.

Los resultados también se pueden verificar directamente en la página de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. También deben llevar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite correspondiente.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores y distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la avenida carrera 68 n.º 68 B-31, en Bogotá.

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Por su parte, los premios secos pueden reclamarse mediante los distribuidores autorizados o en las instalaciones de la entidad. En el caso del premio mayor, el ganador debe adelantar el procedimiento directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio es de 30 días, contados desde su presentación.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. Por esta razón, el dinero que finalmente recibe el ganador puede ser inferior al monto anunciado, dependiendo de los impuestos y las retenciones aplicables.

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Como referencia, un ejemplo de liquidación para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

Con estos conceptos, el ejemplo estima un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esta cifra corresponde exclusivamente a una simulación para un premio de $7.000 millones y no representa el valor que recibiría el ganador del sorteo 3180.

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El monto definitivo debe establecerse mediante la liquidación tributaria correspondiente, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes al momento del pago.