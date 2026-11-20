Envigado dio inicio este viernes, 20 de noviembre, a la temporada de alumbrados navideños en el Valle de Aburrá, con el encendido de su propuesta “Donde nace la Navidad”, que ilumina diferentes espacios públicos y corredores viales del municipio.

La inauguración se realizó en el parque principal, desde las 6:00 de la tarde, con un espectáculo de luces y una programación musical gratuita con las presentaciones de Luis Alfonso, Hebert Vargas y Los Herederos de la Parranda, desde las 7:00 de la noche.

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La jornada comenzó desde las 4:00 de la tarde con una comparsa y una caravana navideña que salió de la Unidad Deportiva El Dorado y recorrió diferentes vías hasta llegar al parque principal. Por cuenta de estas actividades, las autoridades dispusieron cierres viales en sectores de la zona centro y El Dorado.

La propuesta de este año recrea las diferentes etapas de la Navidad, desde el pesebre hasta el árbol principal, que tiene 22 metros de altura y está ubicado en el centro del parque. En total, son más de 7.200 figuras luminosas distribuidas en distintos sectores y cerca de nueve kilómetros de vías iluminadas.



Los alumbrados estarán disponibles hasta el 17 de enero. De acuerdo con la programación anunciada, las luces permanecerán encendidas hasta la medianoche entre semana y hasta las 2:00 de la madrugada durante los fines de semana.

¿Cuándo se encenderán los alumbrados en otros municipios?

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La programación navideña continuará en los próximos días en otros municipios del área metropolitana. En Sabaneta, el encendido oficial será el viernes 27 de noviembre, desde las 7:00 de la noche, en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal.

Ese mismo día comenzarán los alumbrados de Medellín, instalados por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este año, la empresa anunció una reducción del 20 % en el consumo de energía frente al año anterior. Las luces estarán encendidas durante seis horas diarias por un periodo de 46 días.

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Por su parte, La Estrella programó la inauguración de sus alumbrados para el sábado 28 de noviembre, con una invitación a residentes y visitantes para disfrutar de la decoración navideña.