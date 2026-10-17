Procesadora de aguacate, en líos con autoridad ambiental por vertimientos a quebrada de Guarne

Un vertimiento directo de residuos líquidos industriales altamente contaminantes fue detectado sobre el cauce de la quebrada La Mosca, en el municipio de Guarne. La irregularidad, expuesta tras denuncias de la comunidad en la vereda El Salado, llevó a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) a ordenar la suspensión inmediata de las operaciones de vertimiento de la empresa responsable.

La situación fue confirmada tras una inspección técnica a las instalaciones de la sociedad Oleo-Lab Colombia S.A.S., dedicada a la extracción de aceite de aguacate. Según el informe oficial, la planta no contaba con concesión de aguas ni con los permisos ambientales requeridos para su funcionamiento.

Aguacate Hass Foto: Pexels

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Durante la visita, los técnicos hallaron una conexión errónea en las tuberías de la empresa que desviaba los efluentes industriales sin tratamiento previo caracterizados por concentraciones de grasas, fenoles y lixiviados conocidos como alpechín hacia el alcantarillado de aguas lluvias, cruzando la vía veredal y la Autopista Medellín-Bogotá hasta desembocar en la fuente hídrica.

Adicionalmente, las autoridades ambientales registraron el acopio a campo abierto de toneladas de cascarilla, semillas y restos de aguacate sin sistemas de impermeabilización ni cubiertas, lo que generó infiltraciones de lixiviados al suelo, malos olores y proliferación de bacterias y ácaros en el sector.



Ante los hallazgos, Cornare impuso medidas preventivas de cumplimiento inmediato a la compañía, ordenando el cese definitivo de las descargas en la quebrada, la adecuación de acopios techados para los residuos sólidos y la presentación de certificados de manejo de lodos y permisos hídricos acordes con el Plan de Básico de Ordenamiento Territorial de Guarne.