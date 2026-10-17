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Ya operan tres de las cuatro plantas de tratamiento de agua afectadas por lluvias en Medellín

En San Cristóbal aún se hacen labores de limpieza, no obstante, los trabajos podrían tardar hasta 6 meses.

Cortes de agua
Cortes de agua
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

Las lluvias que generaron graves daños en el sector de La Iguaná también afectaron la infraestructura de cuatro plantas de tratamiento de agua en zonas rurales de Medellín, generando dificultades en los sistemas de captación y las redes principales de distribución, por lo que se están haciendo trabajos para restablecer el servicio.

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Uno de los puntos intervenidos es El Llano, en el corregimiento de San Cristóbal, donde funciona una planta de tratamiento de aguas residuales que están en labores de limpieza y recuperación para retirar el pantano y los sedimentos acumulados tras las precipitaciones. Una vez finalicen estas actividades, se llevará a cabo un diagnóstico para determinar las afectaciones.

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Agua potable.
AFP

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La situación también impactó los sistemas de agua potable de El Hato, en San Félix; Arcoíris, en San Cristóbal; y La China, en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

"Las tres plantas de tratamiento de agua potable que habían evidenciado alguna afectación fueron intervenidas si están funcionando con algunas medidas de observación y verificación diaria en su funcionamiento. El ato restableció el servicio a cerca de 1000 suscriptores en unas 24 horas", indicó el secretario de Gestión y Control territorial de Medellín, Juan Velásquez.

La principal preocupación en estas zonas es la calidad del agua, pues el líquido está llegando sucio a las comunidades, por esta razón se implementan racionamientos programados y continuos mientras se atiende la situación.

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Frente a este panorama, la Alcaldía de Medellín hizo un llamado a los habitantes de los sectores afectados para que almacenen el agua de manera responsable y hagan un uso racional del recurso, priorizando las necesidades básicas de sus hogares.

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