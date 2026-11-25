El Centro Democrático rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales contra Paloma Valencia, a quien señalan de haber conocido información sobre un supuesto plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay y no haber alertado sobre ello. La colectividad calificó esas versiones como falsas y exigió que se rectifiquen los mensajes difundidos.

"La bancada del Centro Democrático en el Congreso rechaza de manera categórica los infundios que pretenden hacer creer que Paloma Valencia conocía de un atentado contra Miguel Uribe Turbay y guardó silencio. Esa afirmación es falsa", señala el partido.

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Es importante recordar que en los últimos días se conocieron unas conversaciones de WhatsApp en las que un sargento retirado le advertía, en abril de 2025, que habría un plan de atentado en su contra. En los mensajes, la persona mencionaba a Miguel Uribe; sin embargo, la advertencia sobre el presunto atentado era para la senadora Valencia.

"Los chats que Paloma hizo públicos son claros: los mensajes que recibió se referían a un eventual atentado contra ella. En ningún momento mencionan, advierten o sugieren un atentado contra Miguel Uribe Turbay. Quien los lea completos, sin recortes, puede comprobarlo. Sabemos de dónde viene esta campaña: de bodegueros que, de manera sistemática, buscan atacar al Centro Democrático y erosionar su reputación. Una táctica canalla, absolutamente inaceptable", dice el comunicado del Centro Democrático.



La bancada del partido, en el comunicado, también respaldó a Paloma Valencia y exigió la rectificación de los mensajes en los que se hicieron acusaciones contra la exsenadora y excandidata presidencial.