En un comunicado, el partido Centro Democrático anunció, una acción penal y una querella radicadas ante la Fiscalía General de la Nación contra los administradores de nueve perfiles en la red social X, señalados de difundir publicaciones que pretenden relacionar a la exsenadora Paloma Valencia con el homicidio de Miguel Uribe Turbay. El recurso judicial, impulsado por la excongresista y el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, apunta específicamente a los usuarios @PilarEscobarBx, @ByViral24, @darango_htx, @AyalaCarlOzarco, @chechosangui, @evaderecha, @Liliana CastanoG, @EliCrH y @VaneDeCol.

A través de esta diligencia, se solicita al ente acusador abrir una indagación por los presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento, sin descartar otras conductas punibles que surjan durante el proceso. Del mismo modo, requirieron que el caso sea asumido con enfoque diferencial de género, que tenga trámite prioritario y que se otorguen medidas de protección.

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En paralelo a las acciones legales, la colectividad defendió la libertad de prensa y la labor periodística, pero advirtió que existe un límite claro entre informar, opinar o investigar asuntos de interés público y tergiversar mensajes para presentar interpretaciones subjetivas como si fueran pruebas de un delito.

Miguel Uribe y Paloma Valencia Foto: AFP

El trasfondo de los señalamientos en redes sociales se remonta a abril de 2025, cuando Valencia recibió en su WhatsApp advertencias de una fuente indirecta sobre posibles amenazas contra su integridad. Según explicó el partido, dichos mensajes carecían de datos concretos o verificados sobre algún plan para atentar contra Miguel Uribe Turbay, y fueron reportados formalmente a la Fiscalía el 16 de junio de 2025.



Al analizar el contenido de los chats que circularon públicamente, el Centro Democrático sostuvo que la redacción en singular demuestra que las amenazas iban dirigidas exclusivamente contra la senadora, a quien se le aconsejaba reforzar su esquema de seguridad. En ese sentido, precisó: "los chats que han trascendido a la opinión pública muestran que la amenaza era directa y exclusivamente contra Paloma Valencia, como lo evidencia el mensaje en singular. Las menciones a Miguel Uribe y Paola Holguín eran expresiones de afecto y no demuestran que Paloma conociera previamente el atentado contra Miguel ni que hubiera ocultado información”, señala el comunicado.

Finalmente, la colectividad anunció que el proceso continuará en los estrados civiles mediante demandas orientadas a reparar el daño moral y reputacional sufrido por la excongresista, cerrando su pronunciamiento con una frase del expresidente Álvaro Uribe: "La vida de los hombres no se puede manchar por presunciones que no reposan en el conocimiento de la verdad".