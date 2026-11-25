Un fuerte cruce de palabras se registró en la plenaria de la Cámara de Representantes durante la discusión de la adición presupuestal para 2026, que fue aprobada este miércoles.

La discusión comenzó cuando se iba a votar el primer artículo del proyecto y el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, pidió que la votación fuera nominal.

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Mondragón cuestionó al presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, por no atender la solicitud de la oposición.

“Si ustedes tienen los votos para hacer aprobar este proyecto de ley, ¿qué necesidad tienen de desconocer la solicitud que hicimos antes de que cerrara la votación para que abriera el registro y votáramos de manera nominal?”, le preguntó.



El congresista sostuvo que aprobar el artículo sin esa votación podía generar problemas en el trámite y calificó la decisión como una “pupitriada”.

“Si usted le quiere hacer bien el favor al gobierno aprobándole este ejercicio, el peor favor que le puede hacer es generando una pupitriada que después implique todo tipo de vicios. Pero lo concreto usted tiene aquí personas que están no solamente por hacerle el favor al señor Abelardo De La Espriella, al ministro de Hacienda, sino a los fondos privados de pensiones”, afirmó.

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Posteriormente dirigió sus críticas a la representante por el partido verde Catherine Juvinao.

“Aquí tienen a Juvinao, que ayer salió desesperada diciendo que dónde estaba la bancada liberal y el Pacto Histórico, si era la defensa de los recursos de los viejitos. (…) hace unos días estaba dizque votando con nosotros la reforma pensional que dejó el gobierno del compañero Petro, decía que le interesaba mucho”, señaló.

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Respuesta de Catherine Juvinao

Sin embargo, Juvinao respondió, afirmando que su respaldo había sido a la creación del sistema de pilares.

“Vea, Mondragón, usted no se cansa de hacer el oso. Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro. (…) Pero como usted no estudia, lo que usted no entiende es que usted no necesitaba reforma pensional para crear un ingreso solidario para los viejitos. porque eso se creó cuando se creó Familias en Acción. Ustedes simplemente lo que querían era en un pilar solidario dejar en un esquema de pilares algo que ya existe y está bien y por eso lo apoyé. No obstante, usted ni siquiera se leyó la reforma pensional de su gobierno”, le dijo Juvinao a Mondragón

La representante también lanzó fuertes cuestionamientos al gobierno anterior de presuntamente haber querido trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones antes de la campaña, “porque se querían mecatear y robar la plata de los pensionados de Colombia”.

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Al final de su intervención, Juvinao le dijo a Mondragón, personal a Mondragón: “Estudie vago, porque usted ni siquiera conoció el articulado de su propia reforma pensional. ¡Dele pena! ¡Vaya a estudiar!”.

Tras el cruce y los cuestionamientos de Mondragón al presidente de la Cámara en medio de solicitar la palabra, la Mesa Directiva ordenó suspender al representante de la sesión de este miércoles, al considerar que incurrió en una falta de respeto con la plenaria.