Con la interpretación del himno nacional a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional comenzó en el Salón Elíptico la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional. Durante el acto, representantes de las instituciones y del Congreso destacaron el valor histórico del edificio y pidieron proteger la democracia, el debate y la separación de poderes.

El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, afirmó que el Capitolio representa la posibilidad de tramitar las diferencias mediante la palabra y el voto.

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“Estas columnas sostienen una idea, la idea de que en Colombia las diferencias se tramitan con la palabra y con el voto y no con las armas. (…) Aquí llega la voz de los 32 departamentos de Colombia. Aquí se sientan uno al lado del otro, quienes piensan distinto”, señaló.

Barguil sostuvo que, mientras en otras partes del mundo se debilitan los parlamentos y se cuestionan las instituciones, el Congreso colombiano lleva un siglo sesionando en el mismo lugar, pese a sus defectos.



También recordó la responsabilidad que implica ocupar una curul: “Ser congresista no es un privilegio, es una deuda. Cada uno de nosotros está aquí porque miles de colombianos confiaron en nosotros. Esa confianza no se agradece con discursos, se agradece con trabajo”.

El presidente de la Cámara advirtió que la conmemoración ocurre en un momento difícil para el país, tras los actos terroristas y las escaladas de violencia de los últimos días.

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“Hoy nos toca a nosotros no poner piedras, sino cuidar lo que ellas representan, cuidar el debate, cuidar la palabra, cuidar las instituciones”, concluyó.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, destacó que el Capitolio representa la autonomía del Congreso y la separación de poderes.

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“El Capitolio Colombiano nos relata la historia de nuestra República, de la formación de las leyes y de nuestras constituciones”, afirmó.

También recordó que “los gobiernos pasan, las instituciones permanecen” e invitó a las ramas del poder público y a los órganos autónomos a trabajar de manera armónica.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, planteó la necesidad de fortalecer el Congreso para que sea “más independiente del gobierno de turno, más técnico en la tarea legislativa, más fuerte por su amplio respaldo popular, más legítimo por su rigor, eficacia y transparencia”.

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Durante el acto, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recordó el magnicidio del exsenador Miguel Uribe Turbay y pidió esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Que nunca más una idea política valga una vida. Que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra”, dijo. También señaló que la democracia se fortalece con decisiones, consensos y hechos que respondan a los problemas de los colombianos.

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El senador Enrique Gómez, por su parte, recordó que su abuelo, Laureano Gómez, culminó la entrega del Capitolio cuando fue ministro de Obras durante el gobierno de Pedro Nel Ospina.

“Este es un espacio esencial que tiene que recuperar el prestigio y el carisma que merece la democracia y que merece obviamente el Parlamento”, afirmó.