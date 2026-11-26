El expresidente Álvaro Uribe respondió algunas preguntas sobre las elecciones regionales del próximo año, esto teniendo en cuenta que el 31 de octubre se eligen gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Al respecto, el expresidente señaló que, sobre un posible candidato a la alcaldía de Bogotá, el partido deberá avanzar en una deliberación sobre el tema: "El partido es deliberante y esperemos que los compañeros de Bogotá vayan tomando la delantera", respondió el expresidente Uribe.

Foto: AFP

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También se refirió a la posibilidad de que María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, integre la lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático.

"Pues sería muy bueno, has visto que tiene mucha garra", respondió el exmandatario a la pregunta.



Es importante recordar que recientemente, en una entrevista con Semana, Tarazona aseguró que había recibido algunas propuestas para aspirar a un cargo de elección popular el próximo año. Tarazona dijo que hasta el momento no había tomado una decisión.