La bancada liberal de la Cámara de Representantes alista un paquete de contrapropuestas para presentar en el debate de la reforma tributaria porque tiene desacuerdos con las líneas gruesas del proyecto presentado por el Gobierno nacional.

Esa bancada pedirá que se mantenga el 35 % de renta para las empresas hasta el 2030 y no apoyará ni los incrementos del impuesto a la renta para personas naturales ni los aumentos en cotizaciones a salud para empresas y trabajadores que propuso el Gobierno, según fuentes consultadas por Blu Radio.

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El Gobierno intentó acercarse a la bancada liberal durante la maratón de reuniones del Ministerio de Hacienda para destrabar el proyecto, pero a la reunión de los liberales asistieron principalmente los senadores y no los representantes a la Cámara.

Congreso de la República. X: @CCongresoCol

El apoyo liberal en Cámara es clave, como quedó demostrado esta semana. Fueron los liberales los que rompieron el cuórum de la ley de traslado presupuestal el martes, lo que llevó a parar las votaciones. El miércoles fueron los liberales los que salvaron el proyecto a último minuto. Una fuente le dijo a Blu Radio que la decisión de regresar no tuvo nada que ver con el Gobierno porque nunca se reunieron con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.



La molestia de los liberales arrancó luego del careo del presidente Abelardo de la Espriella a la gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara por el archipiélago, Elizabeth Jay-Pang Díaz. Otra fuente dijo que la molestia aumentó en las últimas semanas luego de que otro representante del partido visitó una entidad del Gobierno y lo sacaron acusándolo de corrupto.