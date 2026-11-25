La bancada de oposición de las comisiones económicas del Congreso radicó una ponencia alternativa a la reforma tributaria del Gobierno, con la que busca recaudar cerca de $18,1 billones. Según explicó el representante Santiago Osorio, del partido Alianza Verde, la iniciativa pretende cambiar la distribución de las cargas tributarias para que el mayor esfuerzo recaiga sobre quienes tienen mayores ingresos y no sobre los trabajadores y la clase media.

El congresista aseguró que la propuesta busca evitar que los estratos 1, 2 y 3 y los hogares de ingresos medios asuman nuevos costos derivados de las medidas tributarias planteadas por el Ejecutivo.

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“No van a ser los estratos 1, 2 y 3, ni la clase media, la que de cierta manera asuma la responsabilidad de pagar con su salario, el pueblo trabajador con su salario, los derroches y la irresponsabilidad fiscal del actual gobierno del señor Abelardo De La Espriella y contiene asuntos muy específicos”, dijo Osorio.

Entre los puntos principales está mantener sin modificaciones el impuesto al patrimonio, frente a la propuesta del Gobierno de aplicarlo a fortunas superiores a los 5.000 millones de pesos. También plantea no aumentar los aportes a salud para las personas que reciben alrededor de tres millones de pesos mensuales.



Otro de los puntos consiste en mantener los recursos destinados al SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, sin trasladarlos a otros rubros. Además, la ponencia propone eliminar el IVA a los fertilizantes y a la maquinaria utilizada por los campesinos, con el argumento de evitar que esos costos terminen reflejándose en el precio de los alimentos.

La iniciativa también contempla medidas para aliviar la carga tributaria de los propietarios de motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos, frente al impuesto al consumo adicional que, según Osorio, proponía el Gobierno.

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“Una reforma tributaria que le salva el bolsillo a 10 familias de colombianos que se movilizan en motocicletas por debajo de 200 centímetros cúbicos”, dijo.

Al defender la ponencia, Santiago Osorio sostuvo que la propuesta busca avanzar hacia un esquema de mayor progresividad tributaria, en el que los sectores con mayores ingresos aporten más.

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“Quienes más ganan, que son los banqueros de Colombia, paguen más y los estratos 1, 2 y 3 puedan tener mayores posibilidades de ahorrar y de tener recursos para sostener a sus familias”, afirmó el representante.