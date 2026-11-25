El Dorado Tarde se mantiene entre los chances más consultados por los apostadores del país, gracias a su cobertura y a la posibilidad de revisar los resultados oficiales poco después de cada sorteo.

Número ganador del Dorado Tarde hoy, 25 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los participantes pueden comprobar sus tiquetes en los puntos autorizados para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) La quinta: (resultado en breve)

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos no se lleva a cabo la jornada.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados suelen divulgarse a través de los canales autorizados y los puntos de venta, donde los apostadores pueden consultar las cifras ganadoras.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El Dorado Tarde cuenta con varias modalidades de apuesta que permiten obtener premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada. Por cada peso apostado, el plan de pagos contempla los siguientes multiplicadores:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Estas modalidades permiten a los jugadores participar con diferentes alternativas, dependiendo de las cifras que elijan y de la apuesta realizada.

Requisitos para reclamar un premio del Dorado Tarde

Para reclamar premios del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante revisar que el tiquete no tenga tachones, enmendaduras o alteraciones que puedan dificultar su validación o afectar el proceso de pago del premio.