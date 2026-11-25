El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a su particular formato, que permite combinar números entre el 0000 y el 9999 con los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los jugadores pueden revisar las cifras y el signo zodiacal sorteado para comprobar si acertaron su apuesta.

Número ganador: (resultado en breve)

(resultado en breve) Dos últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Tres últimas cifras: (resultado en breve)

(resultado en breve) Signo zodiacal: (resultado en breve)

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su verificación y cualquier trámite de cobro.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Desde julio de 2025, este horario se mantiene para las jornadas de este juego.

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Después de cada sorteo, los resultados se divulgan a través de los canales autorizados y puntos de venta, donde los participantes pueden consultar la combinación ganadora.

¿Cómo se juega al Super Astro Sol?

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Para participar en el Super Astro Sol, los apostadores deben escoger un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo zodiacal. El premio se obtiene al acertar la combinación correspondiente al resultado oficial.

Los pasos para realizar una apuesta son los siguientes:

Elegir un número: seleccionar una cifra de cuatro dígitos entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Jugar con todos los signos: también está disponible la opción 'Todos los signos', que permite apostar el mismo número sin seleccionar uno específico. Registrar varias apuestas: en un mismo tiquete se pueden realizar hasta cuatro apuestas, lo que brinda diferentes posibilidades para participar.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

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Las apuestas del Super Astro Sol se pueden realizar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Acudir a estos establecimientos permite garantizar que el tiquete quede registrado correctamente para participar en el sorteo oficial.

¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

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Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con los valores establecidos para este juego:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

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Los ganadores deben presentar la documentación requerida para validar el tiquete y gestionar el pago del premio. Los requisitos varían según la cantidad de dinero obtenida.

Documentos básicos

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Tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación básica, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, junto con los documentos anteriores. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez se verifique la documentación exigida.

Con su combinación de números y signos zodiacales, sorteos de lunes a sábado y distintas alternativas para participar, el Super Astro Sol continúa entre los juegos de azar más consultados por los colombianos.