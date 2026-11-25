Actualizado: 25 de nov, 2026
El Sinuano Día figura entre los juegos de azar más populares de la región Caribe, con participación de miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde sus resultados generan interés diariamente.
Número ganador del Sinuano Día hoy, 25 de noviembre de 2026
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El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 25 de noviembre de 2026 es (resultado en breve). Los jugadores pueden comprobar sus apuestas y verificar las cifras para conocer si obtuvieron algún premio.
Número ganador: (resultado en breve)
Dos últimas cifras: (resultado en breve)
Tres últimas cifras: (resultado en breve)
La quinta: (resultado en breve)
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza la jornada, a través de los canales autorizados para la divulgación de las cifras ganadoras.
¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?
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El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Estas son las principales opciones para participar:
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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.
Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
Tres cifras combinado: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.
Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.
Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.
¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?
El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos para validar el tiquete y realizar el trámite correspondiente.
Documentos básicos para reclamar
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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
Documento de identidad original.
Fotocopia legible del documento de identidad.
Premios inferiores a 48 UVT
Para los premios que se encuentren por debajo de las 48 UVT, los ganadores deben presentar únicamente los documentos básicos exigidos.
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Premios entre 48 y 181 UVT
En este rango, además de la documentación básica, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
Premios superiores a 182 UVT
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